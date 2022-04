Kirchheim holt den Maibaum ein: In kurzer Lederhose und Dirndl dem Schnee getrotzt

Von: Bert Brosch

Auch der Wintereinbruch konnte die Kirchheimer Burschen gemeinsam mit dem Dirndl-Verein „Feirige Herzn“ und der Musikkapelle Kirchheim nicht davon abhalten, den Maibaum quer durch den Ort zur Wachhütte zu transportieren. © Bert Brosch

Der überraschende Wintereinbruch konnte weder die Kirchheimer Burschen noch den neuen Dirndl-Verein „Feirige Herzn“ oder die Blaskapelle stoppen: Gemeinsam begleiteten sie den Maibaum zur Wachhütte.

Kirchheim – Gestiftet wurde die 37 Meter lange Fichte von Rosa Huber aus der gleichnamigen Kirchheimer Metzgerei. Geschlagen und geschäpst wurde der Baum bereits im Dezember im Wald, seither trocknete er dort. Jetzt wurde er von den 50 Burschen des „Kirchheimer Burschenvereins“, der Blaskapelle Kirchheim sowie den „Feirigen Herzn“ vom Dorfplatz in Kirchheim zur Wachhütte am Wertstoffhoff begleitet. Dort wird er nun gehobelt, angemalt und lackiert. Und bewacht.

Erster großer Auftritt für den Dirndl-Verein „Feirige Herzn“

Seinen ersten großen Auftritt hatte der Verein „Feirige Herzn“. „Wir haben uns Ende 2021 gegründet und sind mittlerweile 24 Mädchen aus Kirchheim und Heimstetten“, sagt Vorsitzende Alexandra Fuchs. Viele Jahre habe man die Burschen einfach nur begleitet bei deren Veranstaltungen, „jetzt wollten wir was Eigenständiges auf die Füße stellen“.

Vorsitzende Alexandra Fuchs und ihre Dirndl haben viel vor

Einheitliche Dirndl gibt es noch nicht, in dieser Woche sollen die Stoffe kommen und dann werden sie genäht. Ein eigenes Vereinsheim oder eine Homepage gibt es auch noch nicht. „Noch verabreden wir uns telefonisch oder über Facebook. Spätestens zum Dorffest wollen wir uns dann aber mit einem eigenen Stand und in einheitlicher Kleidung zeigen“, verspricht Fuchs.

Der neue Dirndl-Verein „Feirige Herzn“ – noch ohne einheitliche Dirndl, Homepage oder Vereinsheim. Bei der Maibaum-Wache der Burschen sind die jungen Damen schon voll mit dabei. © Bert Brosch

In der Maibaum-Wachhütte der Burschen haben die Feirigen Herzn schon mal die „Warm-Up Veranstaltung“ übernommen, „Night on Fire“ hieß die gut besuchte Veranstaltung. Von nun an sind in der großen Wachhütte am Maibaum weitere 29 Partys und Veranstaltungen geplant: Frühschoppen, Margarita Night, Spareribs, Beerpong, Goaßmass, Kesselfleisch oder Leberkasmassaker sind nur einige davon, ehe am Sonntag, 1. Mai, ab 10 Uhr der Baum wieder zum Dorfplatz zurück transportiert und dort dann aufgestellt wird.

Auch die Nachbarn aus dem Gemeineteil Heimstetten stellen ihren Baum auf

„Wir sind heuer turnusmäßig dran mit dem Maibaum, die Hoaschdenger wären letztes Jahr dran gewesen. So haben wir in diesem Jahr eben zwei Maibäume im Ort, in Heimstetten wird aber alles ja einen Monat später sein“, sagt Florian Reichart von den Burschen.