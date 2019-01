Inthronisation bei der Kirnarra: Kirchheim stürzt sich in die närrische Zeit

Es war eine opulente Thronbesteigung, die der Kirchheimer Narrenrat seinen beiden Prinzenpaaren im ausverkauften Bürgersaal von Haar beschert hat.

Tom I. und Daniela I. sowie das Kinderprinzenpaar Fabian I. und Celina I. übernahmen das Szepter von ihren Vorgängern im Rahmen eines bunten und artistischen Abends. Den machte die Kindergarde, die gekonnt eine traditionelle Garde-Polka zu einem Lied aus „Tabaluga“ tanzte. Auch die Jugendgarde zeigte ihr Können und warf schwungvoll die Beine in die Höhe. Mit ihrem Walzer „Gifts for a friend“ verzauberte das Kinderprinzenpaar nach seinem Fahnenschwur das Publikum. Die Little Dancers (Thema in dieser Saison: „Make it shine“) brachten in ihren schillernden Kostümen noch mehr Licht in den farbenfrohen Abend.

+ Das Prinzenpaar: Tom I. und Daniela I. © Kirnarra

Dessen Höhepunkt war die Thronbesteigung der neuen Regenten, die sich bei einem romantischen Walzer feiern ließen, um dann in eine Latin-Show überzuleiten. Es folgten die Auftritte der Kirchheimer Prinzengarde, der Teen Angels und der Crazy Devils, die dem Ball einen fulminanten Abschluss bescherten. Infos, Tickets und Termine: www.kirnarra.de.