Keine Gelbe Tonne für die Kirchheimer

Von: Bert Brosch

Ein Anblick, der bleiben wird: Die Gemeinde setzt weiterhin auf die gelben Säcke statt auf Tonnen. © Bb

Mit 7:4 Stimmen hat der Bauausschuss die Einführung einer Gelben Tonne für Verpackungsabfälle abgelehnt. Die Gegner der Tonne verwiesen auf erhöhten Aufwand, eine fragliche Akzeptanz durch die Bürger und ungeklärten Platzbedarf. Die Befürworter waren ob der Ablehnungen entsetzt.

Kirchheim – Im Januar hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die Verwaltung die Einführung einer Gelben Tonne anstelle des bisherigen Systems der Säcke prüfen sollte. Die Verwaltung trug nun ausschließlich negative Aspekte zusammen, die die Einführung einer Gelben Tonne mit sich bringen würde. Laut Verwaltung hat die Gemeinde derzeit ein „Deluxe-System“ für die Entsorgung von Leichtverpackungen. Diese können über den gelben Sack, die gelbe Tonne in Mehrparteienhäusern sowie über den Wertstoffhof entsorgt werden. Bei der generellen Einführung einer Gelben Tonne werde eine Entsorgung über den gelben Sack sowie den Wertstoffhof nicht mehr möglich sein. Eine gelbe Tonne nehme außerdem neben Restmüll-, Bio- und Papiertonne zusätzlich Platz in Anspruch, viele wüssten nicht, wohin mit der Tonne. Das Volumen einer solchen Tonne ist reglementiert, gelbe Säcke hingegen können in beliebiger Anzahl zur Entsorgung bereitgestellt werden.

Vertrag mit Sack-System bis Ende 2023

Bei einem Entsorger-Wechsel, der theoretisch alle drei Jahre möglich ist, könnte es sein, dass jedes Mal ein Tonnenaustausch notwendig würde. Die Abfuhr würde zudem deutlich aufwendiger, eine Umstellung des Leerungsrhythmus von zwei auf drei oder gar vier Tage wäre laut Verwaltung nicht auszuschließen. Eventuelle Verschiebungen der Leerungstage aufgrund von Feiertagen würden sich häufen, ebenso verlängern sich die Standzeiten des Müllfahrzeuges mit den damit zusammenhängenden Lärm-, Abgas- und Verkehrsbelastungen. Fehlbefüllungen der gelben Tonnen könnten weniger gut kontrolliert werden, der Anteil an Störstoffen würde steigen, die Säcke seien viel transparenter. Die Abfallsatzung müsste an die gelben Tonnen angepasst werden, der Verwaltungsaufwand würde sich durch defekte Tonnen oder Tonnenbestellungen erhöhen. Zudem gebe es noch bis Ende 2023 einen Vertrag mit dem aktuellen Sack-System. Die Akzeptanz einer zusätzlichen Tonne unter den Bürgern sei laut Verwaltung fraglich, in Garching habe es einige Zeit gedauert, bis die Tonne akzeptiert wurde.

Kein Platz für zusätzliche Tonne

Marianne Hausladen (CSU) führt vor allem den fehlenden Platz für eine weitere Tonne und den noch bis Ende 2023 bestehenden Vertrag als Gründe an, dass sie gegen die Einführung stimmte. Michaela Harlander (SPD) hat mit mehreren Bürgern vor der Abstimmung gesprochen, „die wüssten nicht wohin mit der Tonne. Da zudem die gelben Säcke und die Abgabemöglichkeit am Wertstoffhof wegfiele, stimme ich gegen die Tonne.“

Herumfliegende Säcke

Franz Graf (CSU) konnte es kaum glauben, dass die Mehrheit im Bauausschuss gegen die Gelbe Tonne stimmte. „Überall fliegen die Säcke herum, werden von Krähen oder Ratten aufgebissen. Wir reden von Familien- und Mitmachgemeinde und lehnen dann so ein sinnvolles Sammelsystem ab?“ Die Argumente der Verwaltung sind für Graf „an den Haaren herbeigezogen“ und überhaupt nicht stimmig. „Wenn wir wollten, könnten wir die Tonne sofort einführen.“ Dennoch stimmte die Mehrheit des Ausschusses dagegen.