Vier Lebensretter auf einen Streich im Kirchheimer Burschenverein

Die Kirchheimer Burschen sind notorische Lebensretter. Vier Mitglieder haben bereits Knochenmark gespendet und so einem Fremden im Kampf gegen Blutkrebs geholfen.

Kirchheim – Irgendetwas muss ihnen jemand ins Bier gemischt haben. Oder es liegt an der guten Luft im Ort. So genau kann es sich keiner erklären, aber jedenfalls haben die Kirchheimer Burschen gute Gene. Denn sie sind Serientäter, was das Lebenretten angeht. Von 45 Mitgliedern haben vier in jüngster Zeit Knochenmark gespendet.

Empfängerin ist eine Frau aus Kanada

Der erste Brief, dass er als Spender gebraucht wird, flatterte Kevan Neuss, heute 26, vor sechs Jahren ins Haus. Und natürlich sagte er Ja. Genau wie Sepp Koch (27) drei Jahre später. Und heuer haben sich gleich zwei zum Anzapfen auf die Liege gelegt: Flo Reichart (26) im Januar und Patrick Reis (26) jetzt, Ende April.

„Das war ein bisserl kritisch“, sagt Mario Neumeyer, Vereinsvorstand. Er ist natürlich stolz auf seine Burschen, war aber auch ein bisschen besorgt um den vierten Spender. Schließlich schwächt ein Knochenmarkspender sein eigenes Immunsystem – während einer Pandemie nicht optimal. Aber Patrick Reis wollte die Empfängerin, eine Frau aus Kanada, nicht hängen lassen.

Er setzte sich ins Auto, fuhr nach Dresden und brachte die Spende binnen zweieinhalb Stunden komplikationslos über die Bühne. Dann setzte er sich gleich wieder ins Auto und fuhr heim. „Ich hatte Hunger auf eine Leberkässemmel“, sagt er. So tickt der Bayer halt. Dass er zum Lebensretter werden könnte, nimmt Reis gelassen. „Hat mir nicht geschadet, hilft hoffentlich jemand anderem“, sagt er über die Spende.

DKMS-Sprecherin: „Das ist schon etwas Besonderes“

Vier Spender in einem kleinen Verein – das ist ein statistischer Ausreißer. „Schon etwas Besonderes“, sagt eine Sprecherin der DKMS, der Organisation, die in Deutschland die Knochenmarkspenden abwickelt. Schließlich komme es nur etwa bei jedem hundertsten Typisierten überhaupt zur Spende. Doch junge Männer sind wegen ihrer körperlichen Konstitution bei den Ärzten beliebt – und ein Burschenverein ist schließlich voll davon.

Ursprung war Typisierungsaktion für Rinah

Typisieren ließen sich die Kirchheimer Burschen übrigens wie fast 4500 Andere bei der großen Aktion zugunsten der jungen Aschheimerin Rinah Scheer – mit Ausnahme von Kevan Neuss, der schon gespendet hatte. Scheers Blutkrebs-Erkrankung und Genesung hatte 2015 für große Anteilnahme in der ganzen Region und darüber hinaus gesorgt.

+ Die Typisierungsaktion für Rinah Scheer aus Aschheim war der Ursprung für die Knochenmarkspende der Burschen. Rinah hat den Blutkrebs inzwischen besiegt. © Ametsbichler Die heute 16-jährige Aschheimerin, die mittlerweile wieder voll im Leben steht, freut sich, dass ihre Geschichte auch nach Jahren Gutes bewirkt, ja Leben rettet. 23 Knochenmarkspenden zählt die DKMS dank der damaligen Typisierungsaktion. „Wow, ziemlich krass!“, sagt Scheer am Telefon, als sie von den spendefreudigen Kirchheimern erfährt. „Ich freue mich wahnsinnig.“ Die 23 Spenden insgesamt klängen zwar nach einer vergleichsweise kleinen Zahl. „Aber es geht jedes Mal um ein Menschenleben, da zählt jedes einzelne.“

„Wir sind gutes Material“

Ob die Kirchheimer Burschen mit ihrem Knochenmark helfen konnten, wissen sie bisher nicht. Die Spende erfolgt anonym, und nur wenn beide Seiten zustimmen, dürfen sich Spender und Empfänger nach zwei Jahren kennenlernen. Patrick Reis hat sich jedenfalls vorgenommen, über die DKMS anonyme Genesungswünsche nach Kanada übermitteln zu lassen. „Das gehört sich“, findet er. Und eine Erklärung, warum ausgerechnet die Kirchheimer Burschen so lebensrettende Gene haben, hat er auch. „Weil wir Kirchheimer sind“, sagt er. „Wir sind gutes Material.“

Newsletter für den Landkreis

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.