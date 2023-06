22 Jahre voller Geschichte sind genug: Gemeindearchivar geht endgültig in Ruhestand

Von: Bert Brosch

Das historische Gedächtnis der Gemeinde: Unzählige Ordner zu annähernd jedem Thema hat Alois Spies angelegt und leicht auffindbar archiviert. © bb

22 Jahre lange kümmerte er sich darum, Kirchheims Geschichte zu sortieren und dokumentieren. Nun geht Gemeindearchivar Alois Spies in den Ruhestand, wenn auch etwas wehmütig.

Kirchheim – Als Alois Spies (80) im Jahr 2001 in den Ruhestand ging, hielt die Ruhe nicht allzu lange an. Weil er sich ja immer für Geschichte interessiert hatte, fragte ihn die damalige Rathaus-Pressesprecherin, ob er nicht das Amt des Gemeindearchivars übernehmen wollte. Und genau das tat Spies, 22 Jahre lang. Nun ist aber Schluss. Ruhestand. So richtig.

Das Amt als Gemeindearchivar und -heimatpfleger übernahm er am 1. Mai 2001. „Eigentlich sind 22 Jahre ja genug – aber gerne hätte ich schon noch das Archiv im neuen Rathaus eröffnet“, sagt Spies. Die neue Gemeindezentrale wird gerade errichtet. Den Umzug macht der 80-Jährige aber nicht mit. „Es gab ein paar Dinge, die mir gar nicht gefielen, also höre ich jetzt schon auf“, bedauert der rüstige Rentner. Neben seinem Hund Coco hat er zahlreiche Hobbys: Modelleisenbahnen, Münzen, Briefmarken. „Langweilig wird mir also bestimmt nicht“, sagt Spies.

„Da war absolut nichts sortiert oder gar nach Jahren oder Themen eingelagert“

Die Stelle des Archivars war in Kirchheim viele Jahre vakant, der Landesarchivpfleger mahnte ehedem immer wieder an, die Stelle zu besetzen. „Im Keller des alten Rathauses sowie über dem Bauhof an der Florianstraße standen unzählige große Pappkartons – alle randvoll mit Papieren und Ordnern. Da war absolut nichts sortiert oder gar nach Jahren oder Themen eingelagert“, erinnert sich Spies. Alles lag kreuz und quer in den Kisten, vor allem viele Akten vor der Zusammenlegung der bis 1978 selbstständigen Orte Kirchheim und Heimstetten.

Eigentlich wollte Spies das Archiv im neuen Rathaus noch selbst einrichten. Nun hinterlässt er seinem Nachfolger lediglich zu beachtende Zettelchen. © bb

Spies bekam einen Raum samt Computer über dem Bauhof, dorthin schaffte man alle prall gefüllten Umzugskisten. Er besuchte einige Archivar-Kurse, um zu lernen, alles nachvollziehbar abzulegen. Dabei hatte er in seiner Tätigkeit bei den Münchner Verkehrsbetrieben bereits die Taten von Graffiti-Sprayern dokumentiert. Einfach war der Start trotzdem nicht. „Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte, das war so viel Material“, sagt Spies.

Vom ersten Tag an war für ihn allerdings klar: Unnützes muss weggeworfen, der Rest möglichst logisch abgeheftet und vor allem eingescannt und damit digitalisiert werden. „Ich schrieb mir ein eigenes Programm, mein Findbuch auf Excel-Basis, dort hinein habe ich alles elektronisch notiert.“ Sitzungsprotokolle, Anträge, Beschlüsse wurden alle im Original aufgehoben – aber was konnte weg? „Das dauerte viele Jahre, bis ich endlich alle Kartons ausgeräumt hatte, die Papiere nach Jahren und Themen in Ordner abgeheftet und eingescannt hatte. Doch es kommt ja jeden Tag neues Material dazu.“

„Das Archiv ist für jede Gemeinde wichtig, hat aber keinen Stellenwert.“

Spies hatte einen Vertrag für geringfügig Beschäftigte, jeden Dienstag und Freitag war er im Archiv zu finden, acht Stunden sollten es in der Woche sein. „Ich war immer länger da, weil mir die Arbeit nie ausging und ich daran viel Spaß hatte.“ Aus seinem Hobby, dem Fotografieren, erstellte er zudem unzählige Bildmappen zu annähernd jeder Baustelle, Einweihung und Festivität im Ort. „Das macht jetzt wohl keiner mehr“, sagt Spies. Ex-Bürgermeister Heinz Hilger ließ ihn „schalten und walten, wie ich wollte“, aber besucht hat er Spies nie im Archiv.

Den heutigen Bürgermeister Maximilian Böltl kennt Spies schon ewig, „der Maxi hat bei mir zu Hause oft Eisenbahn gespielt“. Aber auch der besuchte ihn nur einmal als Gemeinderat. „Das Archiv ist für jede Gemeinde wichtig, hat aber keinen Stellenwert.“ Die Bürgermeister meldeten sich nur, wenn sie etwas dringend benötigten, Gemeinderäte nie, dafür die Vereine bei Jubiläen.

Die Pläne für das neue Archiv hat Alois Spies noch maßgeblich mitgestaltet. © bb

So hat Spies im Laufe der Jahre nicht nur unzählige Ordner und Bildbände angelegt, Akten und Dokumente abgeheftet sowie digitalisiert. Es entstanden unter seiner Mithilfe die Gemeinde-Chronik, er war verantwortlich für das „Fotoalbum 1878 bis 1978 für Kirchheim, Heimstetten und Hausen“. Für kurze Zeit gab es eine regelmäßige Seite im Gemeindeblättchen, „das wurde, obwohl sich viele Bürger darüber freuten, schnell eingestellt, angeblich weil der Aufwand zu groß war“, sagt Spies.

Gerne hätte er noch ein Jahr weitergemacht, auch noch das großzügige Archiv im neuen Rathaus eröffnet. „Das habe ich ja auch mitgeplant.“ Doch seit Oktober muss er seine Arbeitszeiten stempeln – „obwohl ich immer gesagt habe, das mache ich nicht. Außerdem war ich ja immer viel mehr Stunden im Archiv als gefordert“. Zudem wurden seine Arbeitszeit und der Lohn reduziert, da hörte er nun für alle überraschend auf. „Es gab noch ein paar mehr Sachen, die mir nicht gefielen“, sagt Spies, ohne ins Detail gehen zu wollen. Dennoch gehe er „erhobenen Hauptes, zufrieden, aber schon ein bisschen traurig“.

