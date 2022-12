A99: Neue Brücke wird in Betrieb genommen

Teilen

Die Bauarbeiten schreiten voran. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der Ausbau der A99 schreitet voran. Anfang kommender Woche wird die neue Brücke an der Anschlussstelle Kirchheim in Betrieb genommen.

Kirchheim - Die Brücke an der Anschlussstelle Kirchheim über der A 99 steht vor der Fertigstellung, teilt die Autobahn GmbH Südbayern mit. Daher wird am Montag, 5. Dezember, vormittags der Verkehr der Erdinger Straße von der Behelfsbrücke auf die neu gebaute Brücke umgelegt. Die Behelfsbrücke wird damit außer Betrieb genommen.

In den vier Nächten von Donnerstag, 8. Dezember, bis Montag, 12. Dezember, wird die Behelfsbrücke abgebaut und ausgehoben. Dazu erfolgen in der Nacht Spursperrungen und Verkehrsumlegungen. Der Verkehr auf der A 99 kann auch während dieser Arbeiten weiter auf der Autobahn fließen und wird auf einer Autobahnseite geführt – die Anzahl der Fahrspuren wird dabei reduziert. An der Anschlussstelle Kirchheim kommt es in einzelnen Nächten zu Rampensperrungen – der Verkehr wird dann lokal umgeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Anfang März 2023 erfolgt die Umlegung aller sechs Fahrspuren auf die Fahrbahn Richtung Stuttgart/Lindau, um anschließend bis Herbst 2023 die Fahrbahn Richtung Salzburg von drei auf vier Spuren auszubauen. Im Jahr 2024 erfolgt der Ausbau in Fahrtrichtung Stuttgart/Lindau. Die Fertigstellung des achtstreifigen Ausbaus ist bis Ende 2024 vorgesehen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.