Schon wieder Lkw-Unfall auf der A99 - spontanes Manöver rettet ein Leben

Zum zweiten Mal hat es am Mittwoch auf der A99 bei Aschheim gekracht. Und schon wieder sind zwei Lastwagen aufeinander geprallt. Nur ein spontanes Lenkmanöver hat dem Lkw-Fahrer hier wohl das Leben gerettet.

Kirchheim - Erst am frühen Morgen war ein Lastwagen nahe der Anschlussstelle Kirchheim Richtung Stuttgart auf einen Sattelzug geprallt. Zwei Insassen wurden dabei verletzt. Nur wenige Stunden später, gegen 14.30 Uhr, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Kirchheim, Aschheim und Heimstetten erneut ausrücken. Diesmal hat es in Richtung Salzburg am Autobahnkreuz München Ost gekracht. Der Fahrer eines Kieslasters aus dem Raum Bad Tölz bemerkte laut Autobahnpolizei zu spät, dass der vorausfahrende Lkw mit Anhänger abbremste. Beinahe ungebremst prallte der Laster in den Anhänger. Nach Angaben der Polizei lenkte der Fahrer noch kurz vor dem Aufprall nach links, was ihm wohl das Leben rettete. Er erlitt lediglich leichte Verletzungen, konnte sich auch selbst aus dem Lkw befreien und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Mega-Stau nach Unfall auf A99

Die rechte Seite des Führerhauses wurde stark deformiert und musste bei den Bergungsarbeiten der Feuerwehr vom Fahrgestell gelöst werden, um die verkeilten Fahrzeuge zu trennen. Der Anhänger des Vorausfahrenden wurde stark beschädigt und etwa einen Meter angehoben, da sich die Sattelzugmaschine auch unter den Anhänger geschoben hatte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Bis zur Beendigung der Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei, die noch bis etwa 19 Uhr andauern werden, war nur eine Fahrspur befahrbar. Der Stau reicht bis weit über das Autobahnkreuz München-Nord zurück.

