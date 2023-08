„Alle schwärmen von ihr“: Alma Midasch erhält Bezirksmedaille für Arbeit am kbo

Teilen

Die Bezirksmedaille in Gold erhielt Alma Midasch von Bezirkstagspräsident Josef Mederer. © Wolfgang Englmaier

Für ihre ehrenamtlichen Verdienste am kbo in Haar hat Alma Midasch die Bezirksmedaille in Gold erhalten. Der Bezirkstagspräsident fand viele lobende Worte für ihre Arbeit.

Landkreis – Als Zeichen seiner Anerkennung verleiht der Bezirk Oberbayern an Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich in Oberbayern verdient gemacht haben, die Bezirksmedaille. Zu den Geehrten zählt Alma Midasch aus Kirchheim.

Bezirkstagspräsident Josef Mederer würdigte die Arbeit der ehemaligen Krankenschwester im kbo in Haar: „Das, was sie tut, tut sie mit einer Energie und Nachhaltigkeit, die ihresgleichen suchen! Egal, mit wem man spricht – alle schwärmen von Ihrer Begeisterungsfähigkeit und Ihrem Engagement! Stets fallen Begriffe wie „Zuverlässigkeit“, „Bescheidenheit“, aber auch „Hartnäckigkeit“. Ungewöhnlich sei es, dass es jemand schafft, seinem Arbeitgeber über gut sechs Jahrzehnte die Treue zu halten. Midasch hat das bei „ihrem“ Krankenhaus geschafft, auch wenn sich dort vieles geändert hat.

„Sie haben viel geleistet“

Aus dem „Bezirkskrankenhaus Haar“ ist längst das „kbo-Isar-Amper-Klinikum“ geworden. Das berufliche Umfeld war, als sie 1960 dort anfing, anders als heute. „Der Umbruch in der Psychiatrie schuf für sie ein ehrenamtliches Betätigungsfeld, in dem sie voll aufgehen konnte“, so Mederer. Bei der Entrümpelung des Klinikums wollte man wichtige Objekte aussortieren und aufheben. Doch es fehlte an Lagerflächen. So manche wichtigen Exponat landeten deshalb auf dem Sperrmüll. Midasch rettete wichtige Stücke mit ihren Mitstreitern. Dienstkleidungen, Möbel, Urkunden und Fotos, aber auch Düsteres aus der belasteten Geschichte der Psychiatrie wie Zwangsjacken. Aus diesen Exponaten entstand das heutige Psychiatriemuseum.

„Sie haben viel geleistet: Für die Erinnerungskultur, aber auch dafür, dass Vorurteile gegenüber der Psychiatrie abgebaut werden“, würdigte Mederer.

Weitere Nachrichten aus Kirchheim und dem Landkreis München finden Sie hier.