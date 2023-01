Aus der Traum von Tempo 30: Gemeinderat lehnt CSU-Antrag ab

Von: Bert Brosch

An Tempo 30 scheiden sich die Geister. © dpa

Für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Münchner Straße hat sich die CSU in Kirchheim starkgemacht. Daraus wird aber nichts, der Gemeinderat hat den Antrag abgelehnt.

Kirchheim – Aus Tempo 30 auf der Münchner Straße, zwischen dem Heimstettener Moosweg und dem Ortszentrum von Kirchheim, wird nichts. Mit 8:9 Stimmen unterlag die CSU-Fraktion mit ihrem Antrag im Gemeinderat. Die Mehrheit schloss sich der Polizei-Meinung an, dass die Straße „unauffällig“ sei.

Bereits im Sommer 2021 gab es einen Antrag auf ein Tempolimit auf der Straße. Wie die Polizei damals mitteilte, ist die Unfallsituation allerdings „absolut unauffällig“. Im Jahr 2021 wurden zehn Geschwindigkeitsmessungen auf der Münchner Straße durchgeführt, wobei mit 2,74 Prozent die Beanstandungsquote im unteren Bereich lag und sich alle Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsbereich bewegt haben. Neuere oder anderslautende Erkenntnisse liegen der Verwaltung dazu auch für das Jahr 2022 nicht vor.

Gefahrenlage?

Zudem dürfe die „normale innerörtliche Geschwindigkeit“ von 50 km/h nur dort geändert und reduziert werden, wo dies besondere Umstände zwingend gebieten und es zur Gefahrenabwehr unbedingt erforderlich sei. Eine solche Gefahrenlage sei aber in der Münchner Straße nicht ersichtlich. Es handle sich um eine innerörtliche Vorfahrtsstraße wie viele andere in Deutschland auch. Beidseitig existiert ein markierter Schutzstreifen für Radfahrer, auf der Südseite ist ein Gehweg durchgängig angelegt. Fußgänger haben an drei Ampeln und an einem Fußgängerüberweg die Möglichkeit, die Fahrbahn sicher zu überqueren.

Die CSU hatte argumentiert, dass es entlang der Straße durch das neue Baugebiet Hausen Süd zu einem Zuzug gekommen sei. Entsprechend gewinne die Münchner Straße als Schulweg an Bedeutung. Außerdem ist in der Caramanico-Straße eine neue soziale Einrichtung entstanden, im Gebiet Hausen Süd ist eine Demenz-WG geplant. „Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen und die Schulwegsicherheit zu erhöhen, wollen wir Tempo 30 auf der gesamten Münchner Straße“, sagte CSU-Fraktionssprecherin Beate Neubauer.

Die anderen Fraktionen konnten sich dieser Argumentation allerdings nicht anschließen, folgten dafür den Ausführungen von Polizei und Gemeindeverwaltung und lehnten den Antrag mit knapper Mehrheit ab.

