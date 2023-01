Bajuwarenhof bekommt neues Kassenhaus - Keine Lösung für Toilletten

Von: Bert Brosch

Geschichte erleben: Das Freilichtmuseum soll zur Landesgartenschau 2024 eine wichtige Rolle spielen. Doch nun braucht man rasch eine Lösung für den maroden Eingangsbereich (rechts) und für nicht vorhandene Toiletten. © bb

Der Bajuwarenhof in Kirchheim bekommt ein neues Kassenhaus. Zwei Container ersetzen die marode Hütte. Das Toiletten-Problem bleibt dagegen weiter ungelöst.

Kirchheim – Das hölzerne Kassenhaus am Kirchheimer Bajuwarenhof ist nach Einschätzung der Leiterin des Freilichtmuseums, Jennifer Bagley, zu klein und marode. Stattdessen sollen rasch zwei Container für 56 000 Euro aufgestellt werden. Ungeklärt bleibt die seit Jahren kritisierte Toiletten-Frage.

Der Bajuwarenhof soll als gemeindliche Einrichtung einen wichtigen Beitrag zur Landesgartenschau 2024 leisten. Den überregionalen Besuchern soll anhand der Exponate die Geschichte der Region nähergebracht werden. Das momentan am Eingang stehende Kassenhaus mit Lager ist allerdings marode. Im Inneren hat sich großflächig Schimmel gebildet, somit ist das Häuschen als Arbeitsstätte nicht mehr zulässig, erklärt Bagley. Auch können dort wegen der hohen Luftfeuchtigkeit keine Unterlagen gelagert werden. Die Museumsleiterin erläuterte, dass die aktuellen Gebäude auch viel zu klein seien für die stetig wachsende Zahl an pädagogischen Unterlagen, vor allem für Kinder. „Speziell in Richtung Landesgartenschau wollen wir deutlich mehr Bastelmaterial anschaffen und auch die Schausammlung wächst ständig.“

Container kosten insgesamt 56.00 Euro

Gemeinderat Gerd Kleiber (parteilos), der auch Vorsitzender des Bajuwarenhof-Fördervereins ist, ergänzte, dass man schnell eine Lösung finden müsse. „Ändert sich bis zum April nichts, wenn wir wieder öffnen wollen, bleibt das Museum in diesem Jahr zu.“ Bagley und Kleiber möchten als Übergangslösung gerne zwei Container aufstellen, einen als Büro- und Kassencontainer, einen als Lager. Die Kosten für die Anschaffung betragen 41.000 Euro, hinzukommen 15.00 Euro für Arbeiten zur Vorbereitung des Untergrunds und für den Elektroanschluss. Nach der Landesgartenschau und abhängig von der Haushaltslage soll der Kassenhaus-Container langfristig an anderer Stelle neu errichtet werden.

Marcel Proffert (VFW) fragte nach, ob die Container danach auch anders nutzbar seien. „Zum einen“, sagte Bagley, „gibt es einen guten Markt für diese Container, wir können sie also sicher einfach weiter verkaufen.“ Zum anderen gebe es rund um den Bajuwarenhof Einsatzmöglichkeiten, etwa als Lager oder Werkstatt. Marianne Hausladen (CSU) sieht die Container kritisch. „Ich schlage statt Metall-Container Holzhäuser vor, die passen doch viel besser zum Bajuwarenhof“, sagte Hausladen. Wolfgang Heinz-Fischer (VFW) hatte sich im Internet schlau gemacht, „da gibt es Gartenlauben aus Holz in allen Größen, Formen und Preisen, die sind deutlich billiger als die Container“. Auf Vorschlag von Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) stimmte der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen für die Anschaffung von zwei Containern, wenn möglich gebraucht und mit Holz-Optik.

Ilse Pirzer (SPD) wollte noch wissen, ob mit den Containern dann auch die seit Jahren ungelöste Toiletten-Situation am Freilichtmuseum gelöst werde. „Nein, leider nicht“, sagte Jennifer Bagley, „unsere einzige Dixie-Toilette wird regelmäßig umgeworfen, sie ist auch keine Lösung für die Besucher der Landesgartenschau.“ Die Museumsleiterin ist aktuell mit Herstellern von Öko-Toiletten im Gespräch – und diese Klos sollten dann auch fest verankert sein.

