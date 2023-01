Betrunkener schlägt Arbeitskollegen ins Gesicht

Nach einem tätlichen Angriff auf einen Arbeitskollegen hat ein 31-Jähriger eine Anzeige wegen Körperverletzung am Hals - und seinen Führerschein ist er auch los.

Kirchheim - Am Donnerstag, 12. Januar, gegen 01.15 Uhr, sind in Kirchheim ein 31-Jähriger und ein 33-Jähriger in heftigen Streit geraten. Die beiden Männer sind Arbeitskollegen und haben ihre Wohnsitze im Landkreis München, meldet die Polizei.

31-Jähriger schlägt seinen Kollegen

Im Laufe des Streits schlug der 31-Jährige dem 33-Jährigen mit der Hand ins Gesicht. Schließlich wurde zur Anzeigenaufnahme die Polizei hinzugezogen. Die Beamten stellten starken Alkoholgeruch bei dem 31- Jährigen fest. Da mehrere Zeugen beobachten konnten, wie der Mann mit seinem Pkw zum Tatort gefahren ist, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine deutliche Alkoholisierung. Der 31-Jährige wurde zur Blutentnahme gebracht.

Anzeige wegen Körperverletzung - Führerschein weg

Der 31-Jährige wurde wegen der Delikte angezeigt. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte).