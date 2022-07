Brückenbauer und Herzensmensch: Große Trauer um Kreisrat und Landwirt Josef Hornburger (66)

Von: Charlotte Borst

In seiner Bereitschaft, sich für Landwirtschaft und Brauchtum zu engagieren, kannte Sepp Hornburger kaum Grenzen.F: PRivat © Privat

Josef Hornburger (66) war im Landkreis München vielen bekannt. Als Landwirt, Musiker oder Kreisrat. Nun ist der Kirchheimer gestorben.

Kirchheim – Die Nachricht vom plötzlichen Tod des engagierten Landwirts, Musikanten und Kommunalpolitikers Josef Hornburger hat Freunde und Wegbegleiter hart und unvorbereitet getroffen. Der Tod kam am Wochenende und ist vor allem für seine Familie, die dem 66-Jährigen so wichtig war, unfassbar.

Noch am vergangenen Donnerstag stand er im Mittelpunkt, musizierte mit der Gruppe „Mir sans“ beim Kirchheimer Rathaus-Sommerfest, spielte Trompete und erheiterte die Mitarbeiter mit seinen Witzen. Der 66-Jährige war über die Grenzen des Landkreises hinaus beliebt und geschätzt, seine Wurzeln aber hatte er in Heimstetten. Mit seiner Frau Marieta führte der „Baur von Hoaschdeng“ den elterlichen Betrieb fort. Von den vier Töchtern Verena, Anna, Katharina und Martha stiegen Katharina und Schwiegersohn Daniel an seiner Seite in die Landwirtschaft ein.

Er wollte die nächste Generation einbinden“

Ob im Arbeitsgewand auf dem Bulldog, in Tracht mit dunkelgrüner Weste oder auf seiner Harley Davidson mit wehendem Haar. Josef Hornburger war viel unterwegs und sehr engagiert. Er bereicherte die Arbeitsgemeinschaft für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der CSU durch tatkräftige Unterstützung, seit 2004 als stellvertretender Kreisvorsitzender, seit 2010 als Kreisvorsitzender und Mitglied im Bezirksvorstand. „Er war ein Sprachrohr für die Landwirtschaft mit fundierten Positionen“, sagt Florian Meier (37) aus Aschheim, den Hornburger vor wenigen Wochen als seinen Nachfolger eingeführt hatte: „Er wollte die nächste Generation einbinden und hat die Jungen motiviert, das hat mir sehr imponiert.“

Unglaublich ist sein Tod auch für die, die ihn gerade noch im Kreistag getroffen haben oder plaudernd auf den Gängen im Landratsamt. „Wir waren Sitznachbarn in der CSU-Fraktion“, sagt Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl. Er wird Sepp Hornburger besonders in Kirchheim vermissen: „Er wird als engagierter Kommunalpolitiker, als Förderer von Kultur und Vereinen, aber vor allem als herzensguter Menschen sehr fehlen.“ Ganz persönlich erinnert er sich an die große Leidenschaft, mit der Hornburger für Anliegen eintrat. „Er war immer informiert in der Sache und zugleich emotional lebendig im Vortragen.“ Als Brückenbauer zwischen den Bürgern und den unterschiedlichen Interessen habe er einen Grundstein gelegt für das Zusammenwachsen von Heimstetten und Kirchheim. „Ohne ihn würde es das Areal für den Sportpark in Heimstetten, das er als Eigentümer seinerzeit eingebracht hat, nicht geben“, sagt Böltl. Auch im Verborgenen bewirkte der umtriebige Landwirt sehr viel, spendete großzügig und ohne viel Aufhebens.

Freie Zeit verbrachte Sepp Hornburger gern im Haus der Familie in Prien am Chiemsee, wo er sich aufgrund seines Engagements für Brauchtum und Volksmusik auch im Chiemgau großer Beliebtheit erfreute. „Er war ein edler Mensch“, sagt sein Freund Anton Hötzelsperger, der mit vielen anderen um Sepp Hornburger trauert.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 15. Juli, um 9 Uhr in St. Peter und Paul Heimstetten statt, die Beisetzung am Kirchenfriedhof in St. Andreas.