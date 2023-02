„Das ist wie in der DDR“: Grüne bezichtigen Kirchheims Bürgermeister der Zensur

Von: Bert Brosch

Ein Streit hat sich über Kirchheim zusammengebraut. (Symbolbild) © Bert Brosch

Der Streit um einen nicht veröffentlichten Text im Gemeindeblatt hat nun den Gemeinderat erreicht. Die Grünen bezichtigen Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl der Zensur. Der rechtfertigt sich.

Kirchheim – Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) hat dem Verein „IG Wall“ verweigert, einen Text in den „Kirchheimer Mitteilungen“ (KiMi) zu veröffentlichen. Der Artikel enthielt aus seiner Sicht eine unerlaubte politische Meinungsäußerung. Ein Fall von „klarer Zensur“, finden die Grünen.

Freunde waren sie noch nie, die Fraktion der Grünen um ihren Vorsitzender Rüdiger Zwarg und Bürgermeister Böltl. Gegenseitig belangen sie sich regelmäßig juristisch. Doch von Woche zu Woche wird der Ton im Gemeinderat schärfer. Jüngstes Beispiel: ein Text des Klima-, Natur- und Artenschutzvereins „IG Wall“, geschrieben von der Vereinsvorsitzenden Constanze Friemert. Diesen hätte der Verein gerne in den KiMi veröffentlicht. Böltl verweigerte dies mit der Begründung, der Text sei zu politisch, „und das steht nach unserer Gemeindeordnung und den KiMi-Handreichungen nur den Fraktionen im Gemeinderat zu“, erklärte der Rathauschef nun im Gemeinderat. Friemert wunderte sich ebenso wie die Grünen-Fraktion, was an dem Text über gefällte alte und gepflanzte junge Bäume politisch sein soll. Böltl konkretisierte: Er störte sich an der Passage: „die weitgehende Rodung des Wäldchens und Vernichtung alten Baumbestands“. Das „sind für mich klare politische Aussagen und die haben in einem Vereinsbericht nichts zu suchen. Darüber entscheidet auch nicht der Gemeinderat, sondern nur der Bürgermeister“, betonte Böltl.

„Wie kann man sich nur immer wieder als kleiner Fürst aufspielen?“

Für Berit Vogel (Grüne) ist durch Böltls Verhalten eine Grenze überschritten. „Wie kann man sich nur immer wieder als kleiner Fürst aufspielen? Vereinen Artikel zu streichen und mundtot zu machen, das ist wie in der DDR. Ein Bürgermeister darf das doch nicht alleine entscheiden, was veröffentlicht wird.“ Ihr grause schon jetzt bei dem Gedanken daran, dass Böltl diese Meinung im Landtag vertreten werde. Bekanntlich kandidiert Kirchheims Bürgermeister für ein Mandat im Maximilianeum.

Als „reine Inszenierung“ wies Böltl derweil diese Aussage zurück: Sie sei weder ein Sachbeitrag noch hilfreich bei der Suche nach einer gemeinsamen Lösung. Es gebe zwei klare Regeln für die KiMi: Politische Meinungsäußerungen sind nur in der Kolumne auf Seite 3 erlaubt und nur durch die Gruppierungen im Gemeinderat. Wenn ein Verein seine Meinung äußern wolle, dürfe er das jederzeit. Wenn es eine politische Äußerung ist, eben nur in der Kolumne einer Partei.

Gemeinderat spricht keine Missbilligung aus

Grünen-Fraktionschef Zwarg wandte ein, dass die Formulierung „politische Äußerung“ so nicht in der Handreichung stehe. Außerdem könne ein Bürgermeister nicht einfach entscheiden, was eine politische Äußerung sei oder was nicht. „Die Handreichung haben wir mittlerweile entsprechend ergänzt“, antwortete Böltl.

Christian Zenner (Grüne) konnte nicht verstehen, dass der Landesbund für Vogelschutz in den KiMi kritisieren dürfe, dass die Bodenbrüter verdrängt würden. „Aber die IG Wall darf nicht sagen, dass ältere Bäume biologisch wertvoller sind als jung gepflanzte.“ Für Zenner steht fest: „Das Vorgehen des Bürgermeisters ist klare Zensur.“

Ohne dass sich Grüne und Böltl einen Schritt annäherten, entschied die Mehrheit, dass es dem Gemeinderat nicht zustehe, dem Bürgermeister eine Missbilligung auszusprechen.

