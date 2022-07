Das Rathaus wächst, die Kosten ebenso: So viel investiert die Gemeinde in den Neubau

Da wächst was am Horizont: Das neue Kirchheimer Rathaus hat seine maximale Höhe erreicht. Ob die Obergrenze bei den Kosten schon erreicht ist, scheint eher ungewiss.

Geplant waren 41 Millionen Euro

Von Bert Brosch schließen

Teures Material und Lieferengpässe: Die Kirchheim rechnet beim Rathaus-Neubau inzwischen mit deutlich mehr Geld.

Kirchheim – Vor wenigen Tagen hat die Oberkante des neuen Kirchheimer Rathauses erstmals über die umliegenden Bäume gespitzt. Die maximale Höhe ist erreicht. Ob damit auch die Kosten-Obergrenze erreicht ist? Eher nicht. Schon jetzt rechnet die Gemeinde mit 45 Millionen Euro statt er ursprünglich kalkulierten 41 Millionen.

Im Januar 2020 hatte der Gemeinderat als Obergrenze für Rathaus mit Tiefgarage und Bürgersaal 40 Millionen Euro festgelegt. Im September 2020 war man auf Basis der Entwurfsplanung schon bei 41,4 Millionen Euro. Heute ist klar, dass das Rathaus mindestens 1,8 Millionen mehr kosten wird – Tendenz steigend. Denn aufgrund der explodierenden Baupreise, der Lieferengpässe und Mehrkosten für Material durch den Ukraine-Krieg könnte es noch teurer werden.

„Nehmen nicht jede Kostensteigerung in Kauf“

Den stärksten Kostenzuwachs erwarten die Projektsteurer mit rund 2 Millionen Euro bei der Konstruktion, 345 000 Euro mehr werden es bei den vorbereitenden Maßnahmen, dafür will man aber bei der technischen Gebäudeausstattung rund 460 000 Euro sparen. Rechnet man nun noch die Baupreisindizierung, also die jährliche prozentuale Kostensteigerung, von 465 000 Euro sowie einen Risikozuschlag in Höhe von 1,3 Millionen Euro ein, um den Baubetrieb auch bei unvorhergesehenen Mehrkosten aufrecht zu erhalten und durch Verzögerungen nicht noch mehr zu bezahlen, bewegt sich das Projekt bereits bei 45 Millionen. Das ist jedoch immer noch um vier Millionen günstiger als der kalkulierte „Worst Case“ (49,1 Millionen).

„Der Rohbau des Rathauses ist nun annähernd fertig“, berichtete Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) dem Gemeinderat. Man bewege sich nun in einem Kostenbereich zwischen 45 und 49 Millionen Euro. Er gehe fest davon aus, dass der Bau wie geplant im Dezember 2023 fertig ist. „Allerdings muss ich klar sagen, dass wir nicht jede Kostensteigerung in Kauf nehmen werden, trotz des großen Ziels, dass spätestens zur Landesgartenschau im Frühjahr 2024 alles fertig ist.“

Wolfgang Heinz Fischer (VFW) war nach einer Führung durch das neue Rathaus begeistert. „Das wird wirklich toll. Allerdings fände ich es einfach ehrlicher, wenn wir uns vom Deckel von 41 Millionen Euro verabschieden und klar sagen, dass es 49 Millionen Euro kosten wird.“ Böltl entgegnete, dass man in der Verwaltung gemeinsam mit den Projektsteurern alles dafür tue, dass es deutlich weniger als 49 Millionen Euro werden. Gegen die Stimme von Heinz-Fischer beschloss der Gemeinderat, die Kostenfortschreibung und auch die Nachträge zu genehmigen.

