Der Campus für alle: So soll sich das Industriegebiet am Sportpark verändern

Von: Bert Brosch

Teilen

Neu, modern, grün: So soll der Campus Kirchheim ausschauen. © Bert Brosch

Das Industriegebiet am KSC-Sportpark soll ein Campus für alle werden, einen Mix aus Gewerbe, Wohnen und Freizeit beheimaten. Nun haben die Eigentümer ihre Vision für das Areal vorgestellt.

Kirchheim – Gegenüber dem Sportplatz des Kirchheimer SC liegt ein bislang nicht zugängliches Industriegebiet. Das soll sich ändern: Die Grundstückseigentümer wollen das Gelände zwischen Überrheiner-, Merowinger-, Florian- und Oskar-von-Miller-Straße in ein grünes Quartier zum Arbeiten und Wohnen verwandeln. Bei einem Rundgang haben sie ihre Vision vorgestellt vom „Campus Kirchheim“.

Felix und sein Cousin Quirin Radmer sind die Nachkommen der Firma „Radmer-Bau“, die vor 30 Jahren an das Unternehmen „Porr“ verkauft wurde. „Wir haben hier vor 50 Jahren Beton-Fertigteile für das Olympische Dorf in München gefertigt“, erzählt Felix Radmer. Seither werden diese in der markanten Sheddach-Halle mit ihren vielen Zacken gefertigt. „Jetzt entsteht ein neues, grünes und gemischtes Gewerbe-, Wohn- und Freizeitgebiet für alle Kirchheimer.“

Zentrales Element des Campus Kirchheim sind und bleiben die Sheddach-Hallen © Bert Brosch

Den Radmers gehört das Grundstück westlich von Überrheiner- und Merowinger Straße. Mit den Familien Hacker und Hiltmair/Schüchl, denen wiederum das Gewerbegebiet östlich der genannten Straßen gehört und wo Wohnraum für etwa 500 Menschen entstehen soll, will man das abgesperrte und fast komplett zubetonierte Gelände für alle öffnen. Hier sollen Grünflächen entstehen, dafür pflanzt man 230 Bäume, man schafft Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für alle Altersgruppen und vor allem will man die Betonflächen entsiegeln. Auf insgesamt rund 73 000 Quadratmetern entsteht damit der „Campus Kirchheim“. Laut Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) „nicht noch ein normales Gewerbegebiet, sondern etwas Besonderes für alle Kirchheimer und eine dringend benötigte Vitaminspritze für den Ortskern“.

„Nicht noch ein normales Gewerbegebiet“: Christian Bitter (Stattbau München), PR-Berater Daniel Schreyer, Architekt Johannes Ernst und Landschaftsplanerin Stefanie Jühling (unten l., v.l.) präsentierten bei einem Rundgang die Planung. © Bert Brosch

Verantwortlich für viele Ideen auf dem Gelände ist Johannes Ernst von „Steidle Architekten“ aus München, der auch für das „Werksviertel“ am Ostbahnhof mitdesignt hat. „Die markante Sheddach-Halle bleibt als zentrales Element bestehen, um sie herum werden wir ein Quartier entwickeln für Arbeit, Wohnen und Freizeit“, sagte Ernst. Den heutigen Schwerlastverkehr werde es nicht mehr geben, ihn ersetzen feine Manufakturen, Büros und kleine Werkstätten. Dazu gesellen sich ein zweistöckiger Lidl-Markt und ein Edeka. Und der Wohnraum? „Gewohnt wird nicht im Erdgeschoss mit Plastikspielzeug im Vorgarten, sondern da wird gearbeitet“, berichtete Ernst. „Und oben drüber im ersten oder zweiten Stock entstehen Wohnungen.“ Gebaut werde vor allem nachhaltig und langlebig, das müsse keineswegs alles aus Holz sein.

Landschaftsplanerin Stefanie Jühling unterstrich, wie wichtig ihr der Erhalt der heute eher spärlichen Grünflächen und Pflanzen sei, die sich durch den Beton gearbeitet haben. „Aber wir werden natürlich große Grünzüge anlegen, keinen Designer-Spielplatz, sondern Flächen für alle Generationen.“ Dabei soll die heutige Kran-Anlage erhalten bleiben – zum Klettern, Schaukeln oder für andere Aktivitäten.

Vergangenheit und Zukunft. Aus der heutigen Kran-Anlage (oben) soll ein Freizeit-Angebote für Jugendliche werden © Bert Brosch

Christian Bitter vom Büro „Stattbau München“ erläuterte das geplante Mobilitätskonzept. „Hier soll keiner Lust haben, Auto zu fahren, sondern Rad, Lastenrad, Scooter.“ Es wird keine Durchgangsstraße geben, die Devise lautet: kurze Wege zur Arbeit, zum Einkaufen und zum Sport. Dazu kommen E-Ladeinfrastruktur und eine gute ÖPNV-Anbindung. Ernst Hausladen vom gleichnamigen Ingenieur-Büro aus Kirchheim betonte, das Ziel sei ein klimaneutrales Gelände, das sämtliche Energie, das es verbraucht, selbst auf Dächern und Fassaden erzeuge. „Uns war von Anfang klar, dass wir hier etwas Einzigartiges wollen, dass in die Höhe gebaut wird. Kein Gewerbegebiet auf der grünen Wiese, sondern die Nutzung heutiger Industrieflächen – dann aber für alle Bürger“, sagte Böltl.

Sobald der Gemeinderat den Plänen sein Okay gegeben hat, wollen die Eigentümer Nachbarn und Bürger ins Boot holen. Läuft alles ideal, könnte im Frühsommer 2023 Baubeginn sein. Was der Campus kosten soll, verriet Felix Radmer nicht.

Weitere Nachrichten aus Kirchheim und dem Landkreis München finden Sie hier.