Der nächste Gewerberiese: Immobilienfirma plant Neubau in Heimstetten

Von: Bert Brosch

Teilen

So soll das neue Gewerbegebiet an der Taxetstraße aussehen, das bis Jahresende fertig sein will. © Grafik: Panattoni GmbH

13 300 Quadratmeter, drei Etagen, Platz für sechs bis zwölf Unternehmen: Eine Immobilienfirma plant einen neuen Gewerbepark in Heimstetten. Der Bauausschuss gab grünes Licht.

Kirchheim – Bis Ende dieses Jahres will der Hamburger Immobilienentwickler „Panattoni GmbH“ an der Taxetstraße in Heimstetten einen neuen Gewerbepark bauen. Auf gut 13 300 Quadratmetern sollen auf drei Etagen Arbeits-, Büro- und Produktionsflächen für sechs bis zwölf Unternehmen entstehen.

„Das Gelände dort ist ja momentan fast brachliegend, es gibt nur einen großen Schrottplatz“, erklärte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) im Bauausschuss. „Ein solcher Gewerbebau ist eine optische Aufwertung und bedeutet eine Aktivierung, denn es liegen bereits konkrete Anfragen von Firmen vor.“ Ilse Pirzer (SPD) wollte wissen, ob die „Panattoni GmbH“ denn ein seriöses Unternehmen sei und das Bauvorhaben auch Gewerbesteuern für die Gemeinde bedeute. „Die entwickeln und bauen Gewerbebauten und vermieten diese dann, schon mehrfach erfolgreich in Deutschland“, erklärte Böltl. „Ich gehe daher fest davon aus, dass dies auch Gewerbesteuern für uns bedeuten.“ Auch Wirtschaftsförderer Tobias Schock begrüßt die Ansiedlung von „Panattoni“ ausdrücklich, das Bauvorhaben „Panattoni City Dock“ stelle einen wichtigen Baustein für die Aufwertung des Gewerbegebiets in Heimstetten dar. Es entstehe ein hochmodernes Objekt, das dringend benötigte Gewerbeflächen, wie Hallen und Büros, biete.

„Genau das wollten wir doch nicht haben.“

Der Immobilienentwickler „Panattoni“ hat das Konzept „City Dock“ bereits sieben Mal in Deutschland realisiert. In Kirchheim soll auf einem Grundstück von rund 16 000 Quadratmetern in der Kurve der Taxetstraße eine Halle mit 8700 Quadratmetern entstehen, sie ist gut 158 Meter lang und 55 Meter breit. Die Halle soll in sechs Modulen vermietet werden. Als „Kopfbau“ entsteht ein Bürogebäude mit 480 Quadratmetern Grundfläche. Insgesamt sollen auf drei Etagen 4250 Quadratmeter Logistik- und Produktionsflächen entstehen, 3800 Quadratmeter Arbeits- und Büroflächen und weitere 3800 sind flexibel nutzbare Flächen. Die Zielgruppe für „Panattoni“ sind kleine bis mittelständische Unternehmen. Für die Einheiten ist die Lagerung, Verarbeitung und der Versand von Metallteilen, wie Schrauben, Federn, Nägel, O-Ringe oder Blechspulen nebst der zugehörigen Bürotätigkeit vorgesehen.

Michael Dirl (JU) kritisierte, dass viel Logistik entstünde: „Genau das wollten wir doch nicht haben.“ Der Schwerpunkt sei nicht die Logistik, beschwichtigte Böltl, sondern die Produktion in Klein-Industriebetrieben. „Aber wir können dort keinen reinen Bürostandort platzieren.“ Ewald Matejka (SPD) konnte die Anzahl der 87 Kfz- und 88 Fahrradabstellplätze nicht nachvollziehen. „Wir wissen doch gar nicht, welche Firmen mit wie vielen Mitarbeitern dort sein werden.“ Dem stimmte Harry Mayer von der Bauverwaltung zu: „Das sind jetzt nur Durchschnittswerte von anderen Standorten, diese Zahlen kann man nicht exakt vorgeben – aber wir werden darauf achten.“

Auf Antrag von Berit Vogel (Grüne) wurde dem Antragsteller mitgegeben, dass er auf die Bestandsbäume achten solle und die Fassadenbegrünung in den Plänen fehle. „Wir haben das bei den Besprechungen angemahnt – doch jetzt muss endlich Baubeginn sein, damit etwas vorangeht“, sagte Böltl. Der Bauausschuss stimmte dem Antrag einstimmig zu.

Weitere Nachrichten aus Kirchheim und anderen Kommunen finden Sie auf unserer Landkreis-Seite.