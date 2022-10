Die Baumdoktoren: Start-up diagnostiziert Gesundheitszustand von Bäumen mit Sensoren

Von: Carina Ottillinger

Wie geht’s den Bäumen? Giancarlo Foderá und Semir Babajic von „Treesense“ präsentierten ihre Sensoren bei einem Rundgang mit Nicole Anetzberger vom der gemeindlichen Wirtschaftsförderung, LGS-Pressesprecherin Sophia Schreib und Josef Hermann, dem Leiter des Umweltamts. © ot

Um zu checken, wie es den Bäumen auf dem Gelände der Landesgartenschau geht, setzt die Gemeinde Kirchheim auf eine neue Technologie: Sensoren in den Baumkronen.

Kirchheim – „Den Bäumen auf der Landesgartenschau geht es gut“, urteilt das Start-up „Treesense“ aus München. Das Team unterstützt mit seiner Technik kommunale Umweltämter bei Baumschutz und -pflege in Gemeinden und Städten. So wie in Kirchheim auf dem Gelände der Landesgartenschau 2024. Der Sensor von „Treesense“ ist in der Baumkrone befestigt und misst den Gesundheitszustand der Bäume. Von dort versendet er automatisch Daten an die verantwortlichen Stellen. Dieses Smart-City-Projekt kann den Pflegeaufwand minimieren.

Die Gemeinde Kirchheim ist eine der Testkommunen für die von „Treesense“ entwickelten Baumsensoren. Ein Pilotprojekt evaluiert den Nutzen der Sensoren im Rahmen des vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Baumwesen geförderten Projekts „Smart City“.

„Die steigenden Temperaturen setzen die Bäume unter Trockenstress“

Der Umgang mit Trockenheit hätte bei den Pflanzungen für die Bayerische Landesgartenschau Kirchheim 2024 eine wichtige Rolle gespielt. „Die steigenden Temperaturen setzen die Bäume unter Trockenstress“, sagt Semir Babajic von „Treesense“. In der Folge könnten die Bäume ihre Funktionen immer weniger erfüllen: die Luftqualität und Lebensqualität zu erhöhen sowie die Außentemperatur. Im schlimmsten Fall würden die Bäume absterben. Die Landesgartenschau hätte bei den Neupflanzungen auf eine Kombination aus heimischen Baumarten und sogenannten Klimabäumen gesetzt. Letztere seien den unterschiedlichen Herausforderungen des Klimawandels besonders gut gewachsenen.

Im November 2020 hatte die Gemeinde 18 Großbäume auf das Gelände der Landesgartenschau Kirchheim verpflanzt. „Treesense“ hat fünf dieser Bäume mit Sensoren ausgestattet. Repräsentativ sollen diese den Gesundheitszustand aller Bäume aufzeigen. Ein Jahr später präsentiert das Team die ersten Auswertungsergebnisse. Die Messdaten von „Treesense“ zeigen, dass die Baumbepflanzung auf das Gelände der Landesgartenschau in Kirchheim gut funktioniert hat: Alle Bäume haben den Umzug gut überstanden und sind gesund. Von den vier vermessenen Bäumen hat allein die Kiefer am Geranienweg stark unter der Trockenheit im Sommer gelitten. „Unsere Daten belegen eindeutig, dass die verschiedenen Baumarten unterschiedlich gut mit lang anhaltenden Hitzeperioden zurechtkommen“, sagt Babajic von „Treesense“. Die Schwarzpappel sei ein Vorzeigebaum, der sich nach den Trockenperioden gut erholt hat. Die lichte Baumkrone der Waldkiefer hingehen belege einen schlechten Gesundheitszustand.

Pilotprojekte in Mainz, Mailand und Madrid

Für die Gemeinde Kirchheim und die Landesgartenschau würden die Daten wichtige Anhaltspunkte für den Schutz und die künftige Pflege der Bäume liefern. Allerdings sei das nicht so einfach. „Der Arbeitsaufwand steht dem Nutzen entgegen“, sagt Josef Hermann, Leiter des Umweltamts Kirchheim. „Die Bewässerung ist sehr zeitaufwendig.“

Zuletzt hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz „Treesense“ mit dem „Gründerpreis+“ und dem „Sonderpreis für digitale Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. Neben Kirchheim führt das Start-up Pilotprojekte in Großstädte wie Frankfurt, Mainz, Mailand und Madrid.

„Unsere Mission ist die Rettung der Bäume“

In Zukunft will „Treesense“ sein Smart-City-Projekt weiter ausbauen. „Unsere Mission ist die Rettung der Bäume“, sagt Giancarlo Foderá, Gründer des Start-ups. „Die Bürger könnten in Zukunft die Bäume in ihrer Nachbarschaft pflegen. Die publizierten Daten teilen in einem Chatbot mit, wenn es einem Baum schlecht geht.“

Als Kooperationspartner der Landesgartenschau arbeite „Treesense“ weiter zusammen mit der Gemeinde Kirchheim, sagt Sophia Schreib, Leiterin der Pressestelle der Landesgartenschau 2024. Beide Seiten würden von den langfristigen Auswertungsdaten profitieren.

