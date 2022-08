Die letzte Ruhe wird teurer: Friedhofsgebühren steigen um 50 Prozent

Von: Bert Brosch

Für die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen müssen die Hinterbliebenen ab sofort auf den Friedhöfen in Kirchheim und Heimstetten rund 50 Prozent mehr bezahlen. © bb

Die Friedhofsgebühren in Kirchheim steigen ab sofort im Schnitt um 50 Prozent. Nicht alle Gemeinderäte finden die Erhöhung angemessen.

Kirchheim – Die Friedhofsgebühren in Kirchheim und Heimstetten steigen ab sofort um durchschnittlich 50 Prozent. Trotzdem decken diese Gebühren die Kosten nur um zwischen 33 und 53 Prozent. Nur die Kosten für ein Baumgrab sind mit den 57 Euro komplett abgedeckt.

Die alte Kirchheimer Friedhofsgebührensatzung stammte aus dem Jahr 2018, seither haben sich einige Gebühren erhöht, andere nimmt die Gemeinde nun neu auf, etwa 30 Euro für die Musikanlage oder 30 Euro für die Kühlanlage, auch Verwaltungsgebühren stiegen seither. Die Firma Schwarz Bestattungsdienst GmbH aus Haar teilte zudem mit, dass viele Gebühren seit 2014 unverändert seien, nun eine deutliche Anhebung notwendig sei. Hinzu kommt, dass eine Kostenkalkulation der Friedhofsgebühren anno 2017 ergeben hat, dass diese keineswegs kostendeckend sind – was sie aber sein müssten laut bayerischem kommunalen Prüfungsverband. Der Gemeinderat beschloss im September 2019, dass man keine Erhöhung der Gebühren auf 100 Prozent Kostendeckung vornehmen will, sondern in einem ersten Schritt nur auf 35 Prozent. Nun soll in einem zweiten Schritt eine erneute Erhöhung die Kosten wenigstens zu rund 50 Prozent decken.

„Bürger zahlen am Friedhof die Zeche“

Ab sofort kostet ein Einzelgrab 86 Euro (vorher: 57 Euro), ein Familiengrab 171 Euro (114), ein Urnengrab 99 Euro (66), ein Einzelurnengrab 113 Euro (75), eine Urnennische 90 Euro (60), ein anonymes Grab 30 Euro (20). Das Gemeinschaftsurnengrab bleibt bei 57 Euro, ebenso das Baumgrab. Letzteres ist als einziges kostendeckend. Neu eingeführt wird eine Gebühr von 30 Euro für die Musikanlage und 30 Euro für die Kühlung. Die Grabstelle für Sternenkinder bleibt kostenfrei.

Michaela Harlander (SPD) fragte noch einmal nach, was „kostendeckend“ denn genau bedeute. Zweiter Bürgermeister Stephan Keck (SPD), der die Gemeinderatssitzung leitete, erläuterte, dass die Gemeinde spätestens alle drei Jahre ihre Friedhofsgebühren überprüfen und gegebenenfalls anpassen müsse. Christian Zenner (Grüne) akzeptierte die generelle Gebührenerhöhung. „Aber muss denn die Gemeinde wirklich überall zuschlagen, etwa 30 Euro für eine alte Musikanlage, die längst abgeschrieben ist?“ Wolfgang Heinz-Fischer (VFW) hatte für die sehr deutliche Erhöhung um 50 Prozent kein Verständnis. „Die Gemeinde verschuldet sich seit Jahren in unglaublichen Beträgen – jetzt muss der Bürger, etwa bei der Hundesteuer oder am Friedhof, die Zeche dafür zahlen. Das mache ich nicht mit.“ Keck unterstrich, dass es weder Knausrigkeit oder gar Abzocke durch die Gemeinde sei, „wir müssen insgesamt schauen, dass wir kostendeckend werden.“

Mit 16:4 Stimmen beschloss der Gemeinderat die sofortige Erhöhung der Friedhofsgebühren.

