Die Schulden wachsen: Kirchheim nimmt 80 Millionen Euro an Krediten auf

Von: Bert Brosch

Die höchsten Ausgaben 2023: 15 Millionen Euro fließen allein in das neue Rathaus (r.) und den Bürgersaal. © Bert Brosch

Rund 80 Millionen Euro muss die Gemeinde Kirchheim bis 2026 an Krediten aufnehmen, um alles zu finanzieren, was sie vor hat.

Kirchheim – Die Gemeinde Kirchheim will bis 2026 rund 80 Millionen Euro an Darlehen aufnehmen, für das kommende Jahr sind 9,2 Millionen Euro an neuem Kredit sowie eine 14-Millionen-Entnahme aus der Rücklage geplant. Anders lassen sich die geplanten (Groß-)Projekte nicht finanzieren.

Hier kommt das Geld her, da fließt es hin Größten Einnahmen: Baukostenzuschuss des Landkreises für das Haus für Kinder II: 2,7 Mio Euro; Zuschuss für die Landesgartenschau: 3 Mio; Zuschuss für den Umbau des „Kirchheimer Ovals“: 3 Mio; Städtebauförderung für Wohnraum: 3,1 Mio. Größte Ausgaben: Neubau Rathaus und Bürgersaal: 15 Mio; Darlehen an die LGS: 6,5 Mio; Erwerb eines Mehrfamilienhauses: 4,3 Mio; Haus für Kinder II: 4 Mio; Umbau „Kirchheimer Oval“: 2 Mio; Umrüstung auf LED: 1,3 Mio; IT-Ausbau und Fassade im Jugendzentrum: 692 000 Euro.

„Im kommenden Jahr ist trotz des mittlerweile ansteigenden Zinsniveaus wegen der erforderlichen Investitionen eine Kreditaufnahme erneut unvermeidbar“, sagte Kämmerin Christine Brunner-Ernst, als sie im Hauptausschuss den geplanten Vermögenshaushalt für 2023 vorstellte. Die Rücklage wird zum Jahresende 2022 bei gut 18 Millionen Euro liegen. Brunner-Ernst rechnet bei Einnahmen von 21,5 Millionen und Ausgaben von 44,7 Millionen – die um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen – mit einem Defizit von 23,2 Millionen. Um diesen Minusbetrag zu decken, entnimmt man 14 Millionen aus der Rücklage und nimmt dazu den Kredit von 9,2 Millionen auf. Doch damit nicht genug: 2024 werden weitere 21,5 Millionen an Krediten benötigen – bis 2026 summiert sich das auf 79,8 Millionen Euro, rechnete Brunner-Ernst vor. Obwohl sie für das große Event Zuschüsse erhält, musst die Gemeinde bei der Landesgartenschau finanziell in Vorleistung gehen. „Förderungen werden immer erst nachgelagert ausbezahlt“, bemerkte die Kämmerin. Bei den möglichen Einsparungen habe die Gemeindeverwaltung den Rotstift angesetzt beim Bahnhofumbau, beim Bürgerhaus und dem Projekt Smart City.

Bleiben die Zinsen hoch, wird mehr aus der Rücklage entnommen

Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) nahm zu einigen Punkten Stellung. „Wir stoppen jetzt erst einmal beim digitalen Zwilling des Projekts Smart City, ebenso wird beim Bürgerhaus alles vorbereitet bis zum Bauantrag. Wie und wann wir dann weitermachen, ob 2026 oder 2027, das entscheidet die Finanzlage.“ Der Umbau des Pfarrer-Caspar-Mayr-Platzes sei einfach notwendig, zu schlecht ist der Straßenbelag durch die vielen Lkws und Busse. Die Umrüstung auf LED bei der Straßenbeleuchtung ist zwar teuer, doch die Gemeinde spare so jährlich über 75.000 Euro an Stromkosten, sagte Böltl. Angesichts der hohen Zinslage werde man „auf Sicht fahren“, bleiben die Zinsen hoch, werde mehr aus der Rücklage entnommen. Sinken sie, „nehmen wir einen weiteren Kredit auf“.

Marcel Proffert (VFW) wollte dem Plan nicht zustimmen: „Den Kauf des Mehrfamilienhauses für über vier Millionen Euro halte ich für unnötig, und die Verschuldung steigt um 23 Millionen Euro.“ Gegen seine Stimme nahm der Hauptausschuss die Planung des Vermögenshaushalts an.

