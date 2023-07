Große Party in Kirchheim: KSC-Meistertrainer zapft an und macht alle nass

Von: Bert Brosch

Versierter am Ball: Seine Klasse hatte KSC-Meistertrainer Steven Toy in der vergangenen Landesliga-Saison bewiesen. Das Anzapfen muss er noch üben. © bb

Erstmals hat das Kirchheimer Dorffest am REZ stattgefunden. Das erste Fass durfte KSC-Meistertrainer Steven Toy anzapfen. Auf dem Fußballplatz ist er wohl besser aufgehoben.

Kirchheim – Zum 19. Mal feierte Kirchheim sein Dorffest, wegen der Baustelle am „Kirchheimer Ei“ erstmals im Räter-Einkaufs-Zentrum im Ortsteil Heimstetten. 25 Vereine sorgten für Essen, Trinken und viel Kinderbespaßung. Das erste Fass Zehmerbräu zapfte KSC-Meistertrainer Steven Toy an – nicht nur er wurde dabei richtig nass.

Den Auftakt im saunaheißen Festzelt machte die Munich Jazz Company. Danach zogen Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) und zahlreiche Gemeinderäte zum Brunnen vor der Kirche St. Peter, begleitet von der Musikkapelle Kirchheim unter der Leitung von Reinhard Hagitte. Es folgten die acht Salutschützen, die es drei Mal krachen ließen vor der prächtigen Kulisse von St. Peter. Unter den Schaulustigen war auch die gesamte Fußball-Mannschaft samt Vorstand des Kirchheimer SC, die in der vergangenen Saison Landesliga-Meister wurden und damit in die Bayernliga aufgestiegen sind. „Damit haben wir in der kommenden Saison zwei Bayernliga-Teams, der KSC trifft auch gleich am 22. Juli auf den SV Heimstetten“, sagte Böltl, der alle Anwesenden zum innerörtlichen Derby einlud.

In den kühleren Abendstunden füllte sich das REZ, zuvor war es einfach zu heiß zum Feiern. © bb

Als Belohnung für den Aufstieg durfte Meister-Trainer Steven Toy das erste Fach der heimischen Brauerei „Zehmerbräu“ anstechen. Unter viel Beifall und Gejohle setzte er das halbe Zelt unter Bier, verkündete dann aber ganz frech: „Ozapft is!“

Zuvor hatte sich Böltl beim REZ-Team bedankt, das kurzfristig eingesprungen war als Veranstaltungsort. „Es zeigt ganz klar: Auch Heimstetten kann Dorffest!“, rief Böltl unter dem Applaus der Festgäste. Er trug zunächst noch ein kunstvoll verziertes, ukrainisches Hemd, das ihm Flüchtlingsfamilien geschenkt hatten. Später zog er darüber das blaue KSC-Meister-Shirt mit dem Motto „Erfolg ist kein Glück.“

Hot-Dog-Variationen aus aller Welt kredenzte das Team vom Kunstraum. © bb

Im REZ hatten 25 Vereine und Organisationen ihre Stände aufgebaut. Am frühen Nachmittag war es offensichtlich den meisten noch viel zu heiß, da lockte mehr der „Fidsche“, aber gegen Abend füllte sich das Einkaufszentrum rasch und alle Bierbänke im und rund um das Festzelt waren eng besetzt. Angeboten wurde aber auch kulinarisch alles, was man sich nur wünschen konnte von Steckerlfisch über Hot Dogs aus verschiedensten Ländern bis zu Süßigkeiten aller Art. Auch bei den Getränken blieb kein Wunsch offen.

Die Bastler vom Pfarrverband St. Andreas hatten wieder viele Tonfiguren, Schmiedewaren und selbstgemachte Marmeladen sowie Gewürzsträuße. Für die Jugend hatte das JUZ das Beach-Volleyball-Feld mit Liegestühlen, alkoholfreien Cocktails und Freundschaftsbänder basteln vorbereitet. Bei der Feuerwehr konnte der Nachwuchs an einer Strickleiter von der hohen Feuerwehrleiter kraxeln und in einer Box Dinge ertasten. Bei der Brez’n Beißer-Band gab es Dosenwerfen und Glitzer-Tattoos, beim „Rülps“ stand eine Button-Maschine, beim VdK ein Glücksrad, und der Pfadfinderstamm „SeeAdler“ machte Mini-Spiele von 6 bis 99 Jahren. Ein rundum gelungenes Dorffest im REZ.