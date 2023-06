Exhibitionist am Heimstettener See festgenommen

Von: Günter Hiel

Der Heimstettener See, genannt „Fidsche“. © Sabina Brosch

Am Heimstettener See hat die Polizei am Sonnntag einen Exhibitionisten festgenommen. Er hatte eine 15- und eine 16-Jährige belästigt.

Kirchheim - Am Sonntag gegen 17.20 Uhr teilte ein Zeuge am Polizeinotruf mit, dass er sich am Ufer des Heimstettener Sees aufhalte und dort soeben ein Exhibitionist aufgetreten sei. Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort entsandt.

Tatverdächtiger quatscht 15- und 16-Jährige an

Die Polizei ermittelte, dass sich eine 16-Jährige und eine 15-Jährige, beide aus dem Landkreis München, am Ufer aufgehalten hatten. Dort wurden sie von einem Unbekannten angequatscht: Ob sie mit ihm schwimmen gehen wollten? Die Mädchen erteilten ihm eine Abfuhr.

Verdächtiger zieht Unterhose herunter und nimmt sexuelle Handlungen an sich selbst vor

Daraufhin setzt der Mann sich etwa zehn Meter entfernt von den Jugendlicchen auf den Boden, zog seine Unterhose herunter und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Auch mehrere andere Personen im Umfeld konnten die Tat beobachten.

Polizei nimmt Tatverdächtigen noch am Seeufer fest

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch am Seeufer festnehmen. Es handelt sich um einen 40-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Er wurde nach der Anzeigenerstattung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.