Freier Fall: Kirchheimer Schausteller-Familie mit Weltrekordturm auf der Wiesn

Oktoberfest 2022

Von Laura May schließen

Auch abseits von Trachtlern, Schützen und Blaskapellen mischt der Landkreis München auf der Wiesn mit. Unter anderem mit dem höchsten transportablen Freifallturm der Welt aus Kirchheim.

Kirchheim – Piepen, Klirren und Hämmern füllen die Luft unterm blauen Wiesnhimmel. Keine Wolke in Sicht, Kaiserwetter. Es ist Aufbau-Endspurt auf dem Oktoberfest und Gabelstapler flitzen quietschend zwischen Festzelten herum. Die letzten Ecken werden geschrubbt, die letzten Figuren poliert, die letzten Schrauben festgezogen – so auch am Hangover-Tower, dem höchsten transportablen Freifallturm der Welt.

Heuer ist Wiesn-Debüt des 85 Meter hohen Fahrgeschäfts – der Chef des Metallriesens, Schausteller Ewald Schneider junior, kommt aus Kirchheim und war schon oft da. 2019 mit einer Achterbahn, die Jahre davor mit dem Vorgängermodell des Hangovers, dem Power Tower, Höhe: 66 Meter.

+ Den höchsten Hangover deines Lebens verspricht der freie Fall aus 85 Metern. © Robert Brouczek

Der 26-Jährige kommt aus einer Schausteller-Dynastie und ist selbst als 16-Jähriger in das Geschäft eingestiegen. „Ich mach das also auch schon seit zehn Jahren“, sagt er. Was er mag? „Dass man viel herumkommt und viel Verantwortung übernimmt.“ Die Schaustellerei wurde ihm in die Wiege gelegt: Schon sein Opa tourte seit den 1950er Jahren mit einer Autoscooter-Anlage durchs Land, nach seinem Vater pflegt der Junior das Familienerbe heute mit Schwester, Bruder und Mutter. Die Eltern hätten ihm und seiner Schwester immer die Wahl gelassen. Er hat Abitur gemacht, die Schwester sogar studiert – am Ende sind beide aber wieder zurückgekommen.

Ursprünglich aus Bielefeld, ist Familie Schneider heute in Kirchheim zuhause – dort lagern die Fahrgeschäfte in einer Werkshalle, wenn sie nicht gerade im Einsatz sind. Wobei Zuhause in diesem Beruf relativ ist. Rund 200 Tage pro Jahr schläft Ewald Schneider junior nicht in seinem Bett, sondern in seinem Container. Der steht mal in England, mal in Deutschland oder Österreich. „Man reist das ganze Jahr herum.“ Von den viele Städten und Ländern sieht er allerdings oft wenig. „Ich war schon 15 mal in England – habe aber noch nie die Tower-Bridge gesehen.“

+ Ein Stück Las Vegas erleben die Fahrgäste durch Bilder, Musik, Lichteffekte – und kleine Überraschungen. © Robert Brouczek

Vieles von Schneiders Realität ist weit weg vom idealisierten Vagabundenleben. Selbst die Wiesn kennt der 26-Jährige fast nur aus seinem Fahrerstand. „Ich war einmal eine halbe Stunde im Hacker – sonst war ich noch nie im Zelt.“ Als Schausteller wohnt er immer an seinem Arbeitsplatz. „Du stehst morgens auf und bist in der Arbeit“, sagt er, „Tag und Nacht dabei.“ Dennoch liebt der junge Mann seinen Beruf und setzt sich auch selbst in den Freifallturm, wenn er fertig aufgebaut ist. „Die erste Fahrt ist immer meine.“

Fängt die Wiesn an, findet man ihn meistens im Fahrerstand – von dort aus animiert er das Publikum, steuert Anlage und Musik und behält die Sicherheit im Auge. „Der Fahrerstand ist, wo die Magie passiert.“ Die lustigen Sprüche sind im Kontrollzentrum allerdings recht nebensächlich. „Wenn’s wirklich voll ist, geht’s mir eher um die Sicherheit“ In Schichten mit seiner Mutter und einem Mitarbeiter besetzen sie diesen Dreh- und Angelpunkt dieses Fahrgeschäfts, das mehr als eine Besonderheit hat: neben Höhenrekord und ausgefallenen Lichteffekten braucht Schneider zum Aufbau keinen extra Kran. Der Hangover Tower baut sich durch ein Hydrauliksystem quasi von selbst auf. An diesem Tag steht der Turm bereits. Es fehlen nur noch letzte Details. Kleine Schrauben werden festgezurrt, Plattform und Gondel noch einmal abgespritzt. „Vor der Wiesn muss alles glänzen.“

