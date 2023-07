Für zehn Monate! Wichtige Kreuzung bei Kirchheim gesperrt

Von: Florian Prommer

Teilen

Bald gesperrt: Das Kirchheimer Oval wird zehn Monate lang umgebaut. (Archivbild) © Bert Brosch

Das „Kirchheimer Oval“, eine wichtige Kreuzung entlang der Staatsstraße 2082, ist ab Mittwochnacht voll gesperrt. Und das für ganze zehn Monate. Alle Infos zu den Umleitungen gibt‘s hier.

Kirchheim - Die Kreuzung des Heimstettener Mooswegs mit der Staatsstraße 2082 ist gemeinhin bekannt als „Kirchheimer Oval“. Aus dem Kreisverkehr soll nun eine Kreuzung mit Ampeln werden. Für die Bauarbeiten muss der Bereich allerdings gesperrt werden - und zwar für ganze zehn Monate. Die Bauarbeiten beginnen in der Nacht auf Donnerstag, 6. Juli, und ziehen sich voraussichtlich bis 30. April 2024, also fast bis zur Landesgartenschau, die dann in Kirchheim stattfindet.

Der Verkehr von München kommend in Richtung Erding wird, so informiert das Landratsamt München, über das Gewerbegebiet Aschheim, die östliche Umgehungsstraße und Kirchheim umgeleitet. Für den Verkehr von Erding kommend wird eine Umleitung ab Landsham über die Gewerbestraße – Parsdorfer Straße – Grub – Prof.-Zorn-Straße – Senator – Gerauer-Straße (EBE 1) und weiter über die Kreisstraße M 1 nach Feldkirchen zur AS Feldkirchen-Ost der BAB A 94 ausgeschildert. Die Zufahrt zur A 99 an der Anschlussstelle Kirchheim bleibt von München herkommend für alle Fahrtrichtungen möglich. Von Erding kommend ist die Anschlussstelle Kirchheim / A 99 nicht mehr über die Staatsstraße erreichbar.

Auch A99 beinträchtigt

Für den Verkehr der A 99, der an der Anschlussstelle Kirchheim in Richtung Erding/Kirchheim ausfahren will, wird an der Anschlussstelle Kirchheim eine Umleitung über das Gewerbegebiet Aschheim – die östliche Umgehungsstraße und die Erdinger Straße nach Kirchheim ausgeschildert. Zusätzlich wird bereits ab der Anschlussstelle Aschheim/Ismaning eine Umleitung für den Verkehr nach Erding angeboten.

Die Ortsteile Kirchheim und Heimstetten bleiben über die Heimstettener Straße verbunden und erreichbar. In Kirchheim am Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz wird der Umleitungsverkehr während der Vollsperrung mittels einer provisorischen Lichtsignalanlage geregelt.

Auch bei Linienverkehr sind einige Fahrten betroffen. „Bitte beachten Sie dazu die Informationen des MVV“, so das Lanmdratsamt.