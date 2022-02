Gärtner, Material und Co.: So viel kostet die Pflege des neuen Ortsparks jährlich

Von: Bert Brosch

Noch existiert der Ortspark nur als Visualisierung. Ist er aber erstmal realisiert, will sich die Gemeinde auch nach der Landesgartenschau dafür sorgen, ihn als ein dauerhaftes Naherholungsgebiet zu erhalten. © Visualisierung: Bloomimages Berlin

Der neue Ortspark in Kirchheim wird ein echter Hingucker. Doch das Areal benötigt jede Menge Pflege - und das kostet.

Kirchheim – Bereits jetzt macht sich die Gemeinde Kirchheim Gedanken, wie der neue Ortspark ab 2025 gepflegt werden soll. Dazu stellt sie für den Bauhof drei Mitarbeiter ein, möglichst Gärtner. Inklusive Pflege belaufen sich die jährlichen Kosten für den Ortspark-Unterhalt auf 360 000 Euro.

Mit der Landesgartenschau 2024 (LGS) entsteht ein neuer Park. Die Anlage gibt mit ihren Nutzungs- und Gestaltungsformen auch Impulse für die weitere städtebauliche und landschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Und so ist es wichtig, die angelegten Flächen zu hegen, die Wege aufrecht zu erhalten und Spiel- und Freizeitaktivitäten als dauerhaftes Naherholungsangebot für alle zu ermöglichen. Die Pflegeaufgaben betreffen eine Gesamtfläche von rund zehn Hektar insbesondere die intensiv frequentierten Bereiche, wie die asphaltierten Hauptwege, die Wege am Wasser und die Wassertechnik für den See, die Spielplätze und punktuelle Spielangebote. Ebenso die Pflanzungen, wie Staudenflächen, für extensive Wiesen sowie die Streuobstwiese sind auch Pflegeleistungen vorzusehen.

„Brauchen mehr Personal und Material“

Ab Januar 2025 will die Gemeinde daher für den Bauhof drei Mitarbeiter einstellen, am besten Gärtner, die Personalkosten belaufen sich auf jährlich 200 000 Euro. Für Pflege- und Unterhaltsarbeiten kalkuliert man ab 2025 mit einer jährlichen Summe von 160 000 Euro. Dieser Betrag beinhaltet die Pflege der Wiesen, die Instandhaltung und Reparaturarbeiten der Ausstattung (Sportgeräte, Entwässerungsanlagen, Bänke), die jährliche externe Prüfung der Spielgeräte, sowie die Betriebskosten für die Wassertechnik. Gemäß dem städtebaulichen Vertrag für „Kirchheim 2030“ erstatten die beteiligten Eigentümer der Gemeinde die Unterhaltungs- und Pflegekosten für die öffentlichen Grünflächen anteilig, einschließlich des Ortsparks mit pauschal 2,3 Millionen Euro.

„Unser Ziel ist es, den Ortspark für die Folgejahre nach der LGS in einem optimalen Zustand zu halten“, sagte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU). Doch für gut 100 000 Quadratmeter „brauchen wir mehr Personal und Material“. Gegen zwei Stimmen hab der Gemeinderat das Budget zur Ortspark-Pflege frei.

