Investition in die Sicherheit: Kirchheim lässt neue Sirenen installieren und alte umbauen

Von: Sabina Brosch

Für den Bevölkerungsschutz wird die Sirene auf dem Kindergarten St. Andreas modernisiert. © Bert Brosch

Die Gemeinde Kirchheim lässt neue Sirenen installieren und drei alte umbauen. Allerdings will sie warten, bis der Fördertopf wieder gefüllt ist.

Kirchheim – Bei Katastrophen ist die schnelle Warnung der Bevölkerung sowie die Weitergabe von Informationen essenziell. Kirchheim lässt dazu drei neue Sirenen installieren, drei weitere umrüsten.

Bund und Freistaat haben zur Verbesserung der Warninfrastruktur das „Sonderförderprogramm Sirenen“ erlassen. Förderfähig ist auch der Ersatz oder Umbau bereits bestehender Sirenen, wenn die neue Anlage den Förderbedingungen entspricht. Alle Anlagen müssen etwa an das modulare Warnsystem des Bundes („MoWaS“) angeschlossen sein.

Gutachten ermittelt ideale Standorte

Angesichts der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal möchte die Gemeinde die Warnmöglichkeiten für alle Kirchheimer verbessern, bestehende Sirenenstandorte modernisieren sowie neue Standorte schaffen, um eine größtmögliche Abdeckung der Wohngebiete sicherzustellen. Im März hat man daher eine „Schallausleuchtung“ zur Ermittlung der optimalen Sirenenstandorte in Auftrag gegeben. Umrüsten von der vorhandenen Motorsirene auf eine elektronische Sirene lässt man die drei auf den Dächern montierten Sirenen auf dem Haus Moos 101, auf dem Kindergarten St. Andreas in der Münchner Straße und auf dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus Heimstetten in der Hauptstraße. Neu gebaut wird eine elektronische Sirene auf dem Schlauchturm der Feuerwehr Kirchheim, je auf 18 Meter hohen Masten soll es Sirenen geben am Abenteuerspielplatz an der Graf-Andechs-Straße und auf der Feuerwehr Heimstetten.

Die Verwaltung kalkuliert die Kosten der sechs Sirenen auf 136.000 Euro, dafür würde es 78.100 Euro Fördergeld geben. Allerdings ist der staatliche Fördertopf aktuell ausgeschöpft. Die Gemeinde hat trotzdem vorsorglich einen Förderantrag eingereicht. Zwar gibt es für sie keine Pflicht zur Umrüstung oder zum Neubau, allerdings steht Kirchheim somit bereits in der Warteschlange. Eine Umrüstung der Anlagen wird nun so lange aufgeschoben, bis entweder Fördergelder vorhanden sind oder klar ist, dass keine weiteren Fördergelder zur Verfügung gestellt werden. Dann müsste der Gemeinderat erneut beschließen, wie es weitergeht.

