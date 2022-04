Gemeinsam wohnen und leben: Initiative stellt alternatives Wohnkonzept vor

Gut 100 Bürger informierten sich darüber, was in der Gemeinde momentan los ist. © Sabina Brosch

Ein alternatives Wohnkonzept hat eine neue Initiative auf der Bürgerversammlung in Kirchheim vorgestellt. Dabei wurde auch bekannt, dass 150 Ukraine-Flüchtlinge in der Gemeinde registriert sind.

Kirchheim – Die Kirchheimer scheinen recht zufrieden zu sein mit ihrer Gemeinde. Bei der Bürgerversammlung waren kein Murren oder gar Misstöne zu hören. Eins vermissen die Bürger allerdings: „Was fehlt, ist ein alternatives Wohnkonzept!“, sagte Hildegard Brandt. Mit Gaby Lajtkep und Lilo Pöhlmann stellte sie eben jenes Konzept vor und warb um Mitstreiter.

In ihren Köpfen reift ein zeitgemäßes und generationenübergreifendes Lebens- und Wohnkonzept. „Wir haben uns die Frage gestellt, wollen wir im Alter unter uns bleiben, oder mit Familien oder auch Singles zusammenleben?“, sagte Brandt. Aus den ersten Überlegungen entstand die Initiative „Generation Gemeinsam“, eine Gruppe aus jungen und älteren Singles und Ehepaaren, die in einer Hausgemeinschaft miteinander leben wollen. Ihr Leuchtturmprojekt basiert auf bezahlbaren und unkündbaren Wohnungen, mit einem Treffpunkt für die Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt.

Ihre Idee eines generationenübergreifenden Wohnkonzepts stellten (v.l.) Lilo Pöhlmann, Gaby Lajtkep, Hildegard Brandt vor. © Sabina Brosch

Was fehlt, sind Mitstreiter, die an der Ausarbeitung des Konzepts mitwirken, aber auch ein geeignetes Grundstück für die ins Auge gefassten 40 Wohneinheiten. „Über das Modell sind wir noch offen, wir können uns einen Privatinvestor, aber auch eine Wohnbaugenossenschaft vorstellen“, erklärte Brandt. Die Initiative sieht ihr bürgerliches Engagement ganz im Sinne der Familiengemeinde Kirchheim, „das wir von Seiten der Gemeinde auch sehr gerne unterstützen“, bestätigte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU).

Der Rathauschef meisterte seinen Bericht über die vergangenen zwei Jahre in einer guten dreiviertel Stunde. Ein wichtiges Thema, das die Gemeinde derzeit beschäftige, sei die Aufnahme und Integration ukrainischer Flüchtlinge. „150 sind registriert, davon 100 Kinder, das ist ein kompletter Kirchheimer Geburtenjahrgang“, sagte Böltl. Der Helferkreis Asyl, Dolmetscherinnen und Privatpersonen seien im Einsatz, der ehemalige Kindergarten St. Elisabeth wurde reaktiviert und steht nun als Haus der Begegnung zur Verfügung.

„Ein Glück, dass wir die Geothermie haben!“

Die Verwaltung stemme zudem weitere Projekte: den Bau zweier Kinderhäuser inklusive Hort und sonderpädagogischem Zentrum, das Gymnasiums, den Schulcampus in Aschheim, den Umbau der Außenanlagen der Grund- und Mittelschule sowie zahlreicher Spielplätze. Hinzu kommt die Erweiterung des Seniorenzentrums sowie eine Demenz-WG in Kooperation mit der AWO in Hausen, wo noch heuer der Baubeginn erfolgen soll.

Zu diesen Vorhaben kommen die Entwicklung von Kirchheim 2030, neue Fußgänger- und Fahrradbrücken, der Umbau des S-Bahnhofs sowie öffentlichen E-Ladesäulen für Auto und Rad hinzu. Beim Klimaschutz und dem Ausbau regenerativer Energien setzt Böltl auf die AFK-Geothermie. Mit Aschheim und Feldkirchen „müssen wir diese unbedingt erweitern. Ein Glück, dass wir die Geothermie haben!“, so Böltl. Eine weitere Bohrung sei geplant, „denn wir müssen weg von Öl und Gas“. Die Anregung, ein Konzept der Bürgerbeteiligung für den AFK-Ausbau, wolle er berücksichtigen.

Mehrheitlich nahmen die gut 100 Anwesenden den Bürger-Antrag an, die Wurzelverwerfungen der Fußwege im Brunnenviertel, zu begradigen. Auch muss sich der Gemeinderat mit Constanze Friemerts Antrag beschäftigen, im Jahrgangswäldchen doch mehr Nutzbäume mit essbarem Obst zu pflanzen.

Polizeichef: „Hier lässt es sich sicher leben“ „In Kirchheim läßt es sich sicher leben“, betonte Stefan Roß, Leiter der Haarer Polizeiinspektion. „Besonders erfreulich, wir hatten in diesem und auch im vergangenen Jahre keinen einzigen Schulwegunfall in Kirchheim.“ Mit 30 Straftaten pro 1000 Einwohner liege Kirchheim unter dem Durchschnitt des Landkreises von 33,3. Die Kriminalstatistik auf einen Blick: Sexualdelikte: 3; Raub: 1; Diebstahl Rad: 27; Diebstahl Auto: 6; Wohnungseinbruch: 1; Unfälle: 198; Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss: 6; Körperverletzungen: 37.

