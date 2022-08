Gerettet aus der Legebatterie: Hennen finden in Heimstetten Alterswohnsitz

Von: Laura May

Zwei aus der Massentierhaltung gerettete Hühner haben bei Veronika Böltl in Heimstetten ein Zuhause gefunden. Wie es dazu kam, erklärt die 33-Jährige hier.

Heimstetten – Zwischen Lagerhallen, Landmaschinen und der S2-Station Heimstetten liegt der Karghof. Umgeben von Sichtbeton und Gleisen hat das Idyll überlebt – und ist jetzt das neue Zuhause von zwei aus der Massentierhaltung geretteten Hühnern. Mithilfe des Vereins „Rettet das Huhn“ (siehe Kasten) haben sie irgendwo aus Deutschland hierher gefunden. „Das waren richtig arme Hühner“, sagt Veronika Böltl, „aber jetzt geht’s ihnen gut.“ Die 33-Jährige hat über Soziale Medien von dem Verein erfahren und dachte sich: Warum nicht helfen?

„Meine Eltern haben seit 30 Jahren Hühner – ich habe das quasi geerbt“, sagt sie. Für sie war die Aufnahme der beiden geretteten Vögel kein großer Aufwand: Sie hatte schon vier Hennen, einen Hühnerstall, das nötige Wissen. „Wenn sie etwa einen Schnupfen bekommen, brauchst du schon Erfahrung – was machst du denn sonst?“ Die Hühner seien für sie alles andere als eine Last. Sie legen immer noch Eier, wenn auch nicht mehr jeden Tag wie im Massenbetrieb, und sie seien außerdem besonders lieb. „Das sind ganz tolle Hühner, ich bin begeistert.“ Böltl sieht sich selbst nicht als militante Tierschützerin, sondern betrachtet die Angelegenheit pragmatisch: „Man kann ja nicht immer alles retten – aber wenigstens zwei Hühner.“

Eine der beiden Hennen hatte gar keine Federn, als sie zu Veronika Böltl auf den Hof kam. Nach anderthalb Jahren Turboeierlegen im Massenbetrieb mit kaum Licht, Platz und Bewegung sei das Tier ausgelaugt gewesen. Erholt habe es sich aber schnell. Zum Vorschein kam ein wunderbar gesprenkeltes Federkleid. Weil sie so hübsch ist, trägt die Henne jetzt den Namen „Bella“ und rennt g’schaftlig vor ihrem Haus im Gehege rum.

Die Karhof-Idylle will Familie Böltl bewahren. Allen voran Tochter Veronika. Die 33-Jährige ist auf dem Karhof aufgewachsen und lebt heute mit Mann und Kind im Haus neben ihren Eltern. Eigentlich hatte sie nie vor, den Hof zu übernehmen. Als IT-Beraterin und Imkerin sah sie sich nie in der Landwirtschaft. Aber: „Wenn du Kinder hast, bekommen Lebensmittel einen ganz anderen Stellenwert“, sagt sie heute und hat sich nun doch für ein Leben auf dem Hof entschieden.

Veränderungen wird es aber geben. Auf dem angrenzenden Feld vermietet sie bereits Parzellen an interessierte Hobbygärtner, hinter dem Haus leben ihre Bienen gemeinsam mit den Hühnern, auf den Feldern bauen sie und ihr Mann unter anderem Kartoffeln, Senf oder Leinöl an. Im Kreislauf des Jahres soll, wenn es nach Veronika Böltl geht, immer etwas blühen. „Ich denke mir: Jede Zucchini, die hier wächst, muss nicht importiert werden.“ Die beiden geretteten Hühner genießen hier derweil ihre Rente und legen Eier. Wenn sie wollen.

„Rettet das Huhn e.V.

Der Verein „Rettet das Huhn“ entstand 2007 durch eine private Initiative. Er rettet Legehennen aus Massentierhaltung und sucht ein neues Zuhause für die ausrangierten Nutztiere. Rund 10 000 Hennen werden jährlich so vor dem Schlachter bewahrt. Insgesamt wurden bereits über 100 000 Hühner gerettet. Für ihre neuen Besitzer sind die Rentner-Hennen keine reine Last – sie legen immer noch Eier und sind oft sogar sehr zutraulich. Die Tiere kommen aus Betrieben der ganzen Bundesrepublik zu „Rettet das Huhn“. Der Verein macht sich dabei nicht strafbar, es gibt keine illegalen Rettungsaktionen, sondern wird von den Betrieben selbst kontaktiert. Nach ihrer Legeperiode von etwa anderthalb Jahren sind die Tiere für die Landwirte wertlos. Die Optionen danach: Schlachtung oder eben Rettung. Oft kommen die Hühner komplett nackt aus den Massenbetrieben, das liegt auch am Trend hinzu XXL-Eiern. Wenn man den Hennen Futter und Licht entzieht, wechseln sie früher als normal ihr Federkleid (Zwangsmauser) und legen im Anschluss größere Eier. Auch wie viele Eier Hühner legen, kann durch Licht, Futter und Zucht beeinflusst werden – das Urhuhn hat nur zwei Eier pro Jahr gelegt.