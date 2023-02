Großes Interesse am Strom vom Balkon: Experte gibt Tipps

Potenzielle Stromerzeuger: Der Saal der Cantate-Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt. © bb

Das Interesse am Strom vom Balkon ist groß: 120 Neugierige haben sich in Kirchheim über Mini-PV-Anlagen für daheim informiert.

Kirchheim – Bereits im November gab es keine freien Plätze mehr im Saal der Kirchheimer Cantate-Kirche, und auch dieses Mal platzte der Raum beinahe aus allen Nähten. Eingeladen hatte die IG Energiewende, um über „Balkonkraftwerk“, also Mini-PV-Anlagen, zu informieren. Über 120 Neugierige sind gekommen.

„Dass auch heute wieder so viele Interessenten gekommen sind, zeigt, wie viele sich überlegen, ein Balkonkraftwerk zu installieren“, begrüßte Rolf Siegel von der IG die Anwesenden. Angesichts von immer wärmeren und trockeneren Sommern und den steigenden Strompreisen seien die PV-Anlagen für jeden Haus- oder Wohnungsbesitzer sowie Mieter mit Balkon oder Garten interessant. Bernd Bötel engagiert sich bei der Münchner Initiative „Solar2030“ und informierte über die aktuellen Entwicklungen bei Balkon-PV-Anlagen. „Man muss unterscheiden zwischen Inselanlagen, etwa für Berghütten oder Campingmobile, diese funktionieren ohne Stromanschluss, benötigen aber Batterien als Energiespeicher“, sagte Bötel. Dann gebe es große PV-Anlagen für komplette Dächer von Ein- oder Mehrfamilienhäuser und industrielle Großanlagen auf Äckern oder Industriedächern. „Uns geht es heute um die Balkon-PV-Anlagen, speziell für Mieter.“

Diese funktionieren nur mit Stromanschluss – bei einem Stromausfall oder Blackout gehe dann also auch das Balkonkraftwerk nicht mehr. Es gebe Anlagen mit einem oder zwei Modulen, jedes mit 300 bis 400 Watt Leistung, die Kosten dafür liegen, je nach Anbieter, zwischen 400 und 1000 Euro. Bei einem guten Aufstellort, möglichst Richtung Süden, sowie einem idealen Winkel zur Sonne von etwa 35 Grad amortisiere sich so eine Anlage in vier bis spätestens acht Jahren. Allerdings nur, wenn man den erzeugten Strom auch selbst verbrauche. Wer also den ganzen Tag nicht zu Hause ist und keine Möglichkeit hat, Waschmaschine oder Spülmaschine tagsüber zu betreiben, für den lohne sich eine PV-Anlage auf dem eigenen Balkon oder im Garten nicht.

„Damit kann man problemlos den Kühlschrank betreiben“

Gesetzlich erlaubt sei, erklärte Bötel, pro Stunde maximal 600 Watt peak (Wp) Strom zu erzeugen. „Damit kann man problemlos den Kühlschrank oder sämtliche zu ladenden Geräte zu betreiben, ebenso einen Computer, Drucker oder Laptop.“ Eventuell würde der Wert 2023 noch auf 800 Wp erhöht. Es sei also sinnvoll, zwei etwas größere Module anzuschaffen, die im Moment noch auf 600 Wp durch den Wechselrichter abgeregelt werden.

„Vor dem Kauf sollte man seinen Vermieter informieren, der darf das zwar nicht verbieten, aber es ist gut, wenn er Bescheid weiß“, betonte Bötel. Weitere Schritte hin zum Mini-Kraftwerk: Den Stromlieferant benachrichtigen, dass der einen digitalen Stromzähler einbaut, und bei der Versicherung nachfragen, ob eine PV-Anlage mitversichert ist.

Ewald Edelsbrunner, einer der PV-Balkon-Pioniere aus Feldkirchen, informierte noch darüber, dass nach jahrelangem Kampf der PV-Initiativen seit wenigen Wochen kein „Wieland“-Stecker mehr vorgeschrieben ist. „Man muss nur ein längeres Netzkabel mit Schuko-Stecker vom Wechselrichter zur Steckdose kaufen, einstecken – und nutzt seinen eigenen Strom“, sagte Edelsbrunner.

