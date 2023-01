Großprojekte bekommen ein Gesicht: Das steht heuer in Kirchheim alles an

Von: Bert Brosch

Prestigeprojekt: Das Rathaus (rechts) und der Bürgersaal sind im Rohbau fertig. Ob die Verwaltung dort 2023 noch einziehen kann, hängt von den Lieferanten ab. Allein heuer sind für den Neubau 15 Millionen Euro eingeplant. © . bb

Rathaus, Ortspark und Gewerbe: Die Gemeinde Kirchheim feilt in diesem Jahr weiter an ihrer Zukunft. Ein Überblick.

Kirchheim – Die Gemeinde nimmt in diesem Jahr 9,2 Millionen Euro an neuen Krediten auf und entnimmt 14 Millionen Euro aus der Rücklage, um die zahlreichen Großprojekte finanzieren zu können: das zweite Haus für Kinder, den Umbau von Kirchheimer Oval und Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz oder neue Gewerbegebiete.

Rathaus

Das neue Rathaus und Bürgersaal sind im Rohbau fertig, alle Fenster sind eingebaut. Für dieses Jahr sind rund 15 Millionen Euro für das Prestige-Projekt von Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) eingeplant, der Ambitionen auf den Landtag hegt. „Wenn alles ganz gut läuft, dann können wir beide Häuser noch in diesem Jahr beziehen. Aber leider spüren auch wir jetzt den Material-Mangel und Lieferverzögerungen“, sagt Böltl. „Es kann also bis Frühjahr 2024 dauern.“ Er persönlich freue sich auf die Fertigstellung der Fußgänger- und Radfahrerbrücken von der Ludwigstraße sowie dem Wacholderweg über die Staatsstraße 2082. „Das wird ein weiterer Schritt für die Mobilität unserer Bürger von Kirchheim in den Ortspark und nach Heimstetten.“

Landesgartenschau

Landesgartenschau im Bau: Der Parksee rechts vorne soll in diesem Frühjahr bereits geflutet werden. Links zu sehen: Grund- und Mittelschule und das neue Gymnasium. © bb

Vor dem neuen Bürgersaal ist bereits der Parksee gut zu erkennen. Er soll, ein Jahr vor dem Start der Landesgartenschau, im April 2023 bis zu drei Meter tief mit 9400 Kubikmeter Wasser gefüllt werden. Die nächste Großbaustelle wird das Haus für Kinder II an der St. Martin Straße sein. Die Gemeinde rechnet bei der Einrichtung für 200 Kinder mit Gesamtkosten von 4 Millionen Euro, allerdings auch mit Zuschüssen vom mitbauenden Landkreis von fast 2,7 Millionen Euro.

Kirchheimer Oval

Das Kirchheimer Oval, der neuralgische Verkehrspfropfen, an dem sich die St 2082 und der Heimstettener Moosweg kreuzen, wird endlich umgebaut. Entstehen wird eine große Kreuzung mit vielen Fahrspuren und noch mehr Ampeln sowie einer flachen, breiten Brücke von Nord nach Süd für Fußgänger und Radler. „Sobald die Brücke der Erdinger Straße über die A 99 fertig ist, das wird im Frühjahr sein, werden wir am Kirchheimer Ei beginnen“, verspricht Bürgermeister Böltl.

Staufalle: Auf den Umbau des „Kirchheimer Ei“ warten alle schon ungeduldig. Hier ist morgens und abends immer Stau, eine Ampelkreuzung soll das beseitigen. © bb

Geothermie

Ebenso sollen in diesem Jahr die Planungen für eine weitere Geothermie-Bohrung der „AFK“ vorangetrieben werden. Die drei Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim sind sich darüber einig, auch die Finanzierung der Bohrung – man geht hier von mindestens 25 Millionen Euro aus – sei gesichert und werde von der AFK selbst bezahlt. Die geplante riesige, private PV-Anlage zwischen Autobahn und Heimstettener See soll vorangetrieben werden. Ob noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen wird, kann Maximilian Böltl nicht sagen.

Neue Ortsmitte

Umgebaut werden soll in diesem Jahr auch der zentrale Kirchheimer Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz. Die bisherigen Granitwürfel haben Lastwagen und Busse über die Jahre stark nach unten gedrückt, wodurch tiefe Rinnen auf dem Platz entstanden. Kürzlich wurde eine dicke Teerschicht über die Würfel gelegt, „das sieht wirklich nicht schön aus, war aber nötig. Wir müssen hier eine ganz neue Lösung finden“, sagt Böltl.

Gewerbe

Gewerbegebiet in Planung: Für den „Campus Kirchheim“, der hier entstehen soll, sind die Pläne schon recht weit fortgeschritten. © bb

Weitere Großprojekte sind die neuen Gewerbegebiete an der Taxetstraße sowie der Campus Heimstetten und Campus Kirchheim – alle drei dringend notwendig, um der klammen Gemeindekasse Gewerbesteuer zuzuführen. Böltl: „Beim Campus Kirchheim sind wir schon sehr weit mit den konkreten Plänen, beim Campus Heimstetten werden wir einen Bürgerdialog durchführen, um mit den Bürgern abzusprechen, wie hoch die Häuser dort werden dürfen“.

