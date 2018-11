Auffahrunfall endet tragisch - zwei Schwerverletzte

Bei Heimstetten ist ein Kleintransporter ungebremst auf einen Peugeot gekracht. Beide Fahrer mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Heimstetten - Bei einem Auffahrunfall bei Heimstetten sind zwei Personen schwer verletzt worden. Die Autos waren nicht mehr fahrtüchtig, die beiden Fahrer mussten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei berichtet, ein 44-jähriger Münchner fuhr am Mittwochabend um 17.50 Uhr mit seinem Peugeot auf der Kreisstraße M1 bei Heimstetten und wollte nach links in die Taxetstraße einbiegen. Um den Gegenverkehr vorbeizulassen, hielt er an. Das übersah ein 58-jähriger Münchner in seinem Kleintransporter und fuhr dem Peugeot ungebremst auf.

Durch den Aufprall schleuderte der Peugeot nach vorne, der Kleintransporter zum rechten Fahrbahnrand. Der Rettungsdienst brachte beide Fahrer ins Krankenhaus. Bei dem 58-Jährigen nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beträgt rund 25 000 Euro.