Für eine Million Euro: So wird der Fidsche wieder zum Badeparadies

Heimstettener See

Von Bert Brosch

Der Heimstettener See wird noch in diesem Jahr saniert. Dabei wurden Bürgerwünsche berücksichtigt. Kosten: eine Million Euro.

Kirchheim – Der „Fidsche“, wie der Heimstettener See liebevoll genannt wird, soll schöner werden. Vereine und Verbände, vor allem aber die Bürger reichten viele Vorschläge zur Sanierung des Sees ein. Architekt Didier Vancutsem stellte sein Konzept jetzt im Bauausschuss vor.

Entstanden ist der See 1937 beim Kiesaushub durch die Reichsbahn, er ist das Erholungsgebiet von Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim. Besitzer des „Fidsche“ ist das Immobilienunternehmen „CA Immo“, der Erholungsflächenverein hat ihn gepachtet mit 236 000 Quadratmetern Fläche, davon 69 000 Quadratmeter Liegewiese. Nach 30 Jahren sind zahlreiche Verschönerungen notwendig, damit der See ein attraktives Erholungsgebiet bleibt.



Umbauarbeiten beginnen im Frühjahr

Eigentlich sollte 2022 Baubeginn sein, doch Corona und Budgetverhandlungen haben dies verhindert. Investieren will der Verein rund eine Million Euro, die er selbst bezahlt, für die drei Gemeinden entstehen keine Kosten. Begonnen wird in diesem Frühjahr mit der dringendsten Maßnahme, den Abwasserleitungen sowie Toilettenanlagen auf der Südseite des Sees, berichtet Architekt Vancutsem vom Münchner Landschaftsarchitekturbüro „urban scape“. Sämtliche Umbauarbeiten finden bis 2025 immer außerhalb der Badesaison statt.



Der See wird in fünf Bereiche unterteilt: Ganz im Norden, neben den Parkplätzen, entsteht eine „Aktiv-Zone“ mit Bolzplatz, zwei Beach-Volleyball-Plätzen und zwei Stockschützen-Bahnen. Südlich davon entsteht eine neue, ganzjährig bewirtschaftete Gaststätte, dafür ist die Ayinger Brauerei zuständig. Neben dem erweiterten Biergarten soll auf der einen Seite Tischtennis und Schach gespielt werden, auf der anderen Seite gibt es schon einen schönen Spielplatz. Hin zum See sind fünf Meter breite Seeterrassen mit Rasenstufen geplant, auf denen man bequem liegen kann. Auf der Ostseite des Sees, parallel zur Wasserwacht-Zufahrt, werden der üppige Wildwuchs und die großen Steine entfernt, stattdessen sind ein breites Holzdeck, ein Kiesstrand und Liegewiesen vorgesehen.



Nordteil bis 2025 fertig

Auch die Wasserwacht möchte neu bauen, damit hat der Erholungsflächenverein jedoch nichts zu tun. Die steile, nordwestliche Ecke wird terrassiert, so entstehen große Liegewiesen, darauf Steinstufen, Holzstege und hölzerne Liegemöbel. Im südlichen Teil wird neben den Toilettenanlagen ein Kiosk gebaut, dort wird die Grillzone sein und gibt es Liegewiesen. In diesem Frühjahr nimmt man Kanalisation und Toiletten in Angriff, ab 2024 die Aktivzone. Bis Ende 2024 soll der Nordteil fertiggestellt sein, im Jahr 2025 finden die Maßnahmen im Süden des Sees statt. Die einmal geplante Sperrung der Seestraße für den Autoverkehr ist vom Tisch, „da haben sich Wasserwacht und Landwirte beschwert, die durchfahren wollen. Entscheiden werden nun die Gemeinden“, sagte Vancutsem.



Die Kirchheimer „IG Wall“ fordert statt Baumfällungen Umpflanzungen, zudem mehr Sitzmöglichkeiten rund um den See, „aus Holz, Felsen oder WPC – aber bitte nicht aus Metall.“ Der Bund Naturschutz sieht eigentlich keinen Grund für eine Umgestaltung, „viele kommen doch, weil der See nicht so durchgestylt ist.“

Wasserwacht redet mit

Die Wasserwacht weist darauf hin, dass im nördlichen Bereich Wasservögel nisten, „zudem ist an dieser Stelle im See eine steile Abbruchkante. Dort eine neue Liegewiese zu bauen halten wir für Nichtschwimmer problematisch.“ Von den Bürgern gab es mehrfach den Wunsch nach einem Bereich, an dem auch Hunde erlaubt sind, nach flacheren Zugängen oder Treppen sowie einer Rampe für Rollstuhlfahrer ins Wasser, nach Sportgeräten für alle Altersgruppen, Sonnensegel über den Spielplätzen, deutlich mehr Fahrrad-Abstellplätzen und einer Insel mit kleinem Sprungturm im See. „Da sind viele gute Vorschläge dabei, die wir alle prüfen werden. Aber einen Hundebereich wird es ebenso wenig geben wie Umkleidekabinen, Duschen oder eine Insel“, sagte Vancutsem.

