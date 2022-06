Heimstettner Straße: Nördlicher Teil bis Herbst für Autos gesperrt - Schulbusse beeinträchtigt

Von: Florian Prommer

Teilen

Die Straße wird nach dem „Kopenhagener Modell“ umgebaut. (Symbolbild) © Jan Woitas

Der nördliche Teil der Heimstettner Straße in Kirchheim ist ab kommender Woche monatelang gesperrt. Die Straße wird umgebaut.

Kirchheim – Die Heimstettner Straße in Kirchheim soll sicherer werden für Radfahrer und Fußgänger. Daher lässt die Gemeinde sie nun umbauen, die Bauarbeiten am nördlichen Abschnitt – von der Rathausstraße bis zur Ampel an der Grund- und Mittelschule – beginnen am Dienstag, 7. Juni. Der Abschnitt ist für Autos gesperrt (rote Linie, siehe Grafik unten).

Die Gemeindebücherei und das Restaurant „Ischitana“ sind mit dem Auto über den südlichen Teil des Schlehenrings zugänglich (grüne Linie). Auch die Zufahrt aus dem Schlehenring, zur Grund- und Mittelschule und zum Gymnasium ist nur von Süden her möglich. Für Fußgänger, Radfahrer sowie für Feuerwehr und Rettungsdienst ist eine Durchfahrt gewährleistet. Buslinien und Schulbusse werden umgeleitet. Die Haltestellen „Kirchheim-Gymnasium“ und „Kirchheim-Lindenviertel“ entfallen. Stattdessen werden die Haltestellen „Parkallee“, „Jugendzentrum“ und „Räterstraße“ bedient. Schüler nutzen bitte die neue Haltestelle „Jugendzentrum“ in der Hauptstraße. Dies hat auch Auswirkungen auf die Ankunfts- und Abfahrtszeiten an der Realschule Aschheim.

Die Heimstettner Straße ist im nördlichen Teil bis Herbst gesperrt (rote Linie). © Grafik: Gemeinde

Die Arbeiten in der Heimstettner Straße werden laut Rathaus mindestens bis zum Jahresende dauern. Danach beginnt der Umbau des südlichen Abschnitts. Voraussichtlich im Herbst muss zudem die Kreuzung Heimstettner Straße/Rathausstraße für vier Wochen gesperrt werden (oranger Punkt).

Die Heimstettner Straße wird nach dem Vorbild des „Kopenhagener Modells“ umgestaltet: Radwege sind durch Bordsteine mit Höhenversatz zum Gehweg und zur Fahrbahn begrenzt. Dadurch werden Autos, Fußgänger und Radler wirksam getrennt und Konflikte gemindert. Die in der Heimstettner Straße geplanten Parkbuchten werden durch Grünflächen vom Radweg getrennt. Der Radfahrer wird so vor den gefürchteten Dooring-Unfällen geschützt: Er kann nicht von einer geöffneten Tür eines Kraftfahrzeuges erfasst werden. „Maßnahmen, die die Sicherheit von Radfahrern erhöhen“, so die Gemeinde.

Weitere Nachrichten aus Kirchheim und dem Landkreis München finden Sie hier.