Helfen am anderen Ende der Welt: Verein unterstützt seit 30 Jahren Hilfsprojekte

Von: Sabina Brosch

Für eine faire Welt: Pater Thomas und Gerlinde Reichart mit Kaffee und Schokolade mit ukraine-farbenen Banderolen. © Sabina Brosch

Seit 30 Jahren unterstützt der Kirchheimer „Eine-Welt“-Verein Hilfsprojekte in armen Ländern dieser Welt. Eine Ausstellung soll nun den Kriegsopfern in der Ukraine zugute kommen.

Kirchheim – Pater Thomas hat ein Video mitgebracht. Es zeigt Kinder, die im Schulzentrum in Iyolwa, im Osten Ugandas, die Schulbank drücken, beim Mittagessen sitzen, im Schlafsaal liegen oder im Hof spielen. 870 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren besuchen das Internat derzeit. „200 davon sind Waisenkinder“, berichtet Pater Thomas.

Dass diese Kinder die Schule besuchen können und etwas zu essen bekommen, verdanken sie auch dem „Eine-Welt“-Verein aus Kirchheim. Seit 30 Jahren leistet er unzählige ehrenamtliche Stunden. Der Dank für diese Arbeit sind viele glückliche Gesichter von Kindern in Uganda, die mit der finanziellen Unterstützung des Vereins eine Schule besuchen können und auch mit frischem Wasser versorgt werden.

„Wir brauchen dringend einen Anbau zur Unterbringung der Mädchen“

Doch die Internatsschule platzt aus allen Nähten. „Wir brauchen dringend einen Anbau zur Unterbringung der Mädchen“, erzählt Pater Thomas. Im kommenden Jahr rechnet er mit über 1000 Schülern, auch die Realschule wird zum Gymnasium erweitert. Viele Kinder kämen aus Haushalten ohne Strom, ohne regelmäßiges Essen, erzählt der Geistliche: „Umso wichtiger ist für unsere Schule die Unterstützung des Kirchheimer Vereins beim Ausbau der Schule.“

Neben der ugandischen Schule unterstützt der Eine- Welt-Verein noch eine Schule in Bois Rouge (Haiti). Über 470 000 Euro hat der Verein in den 30 Jahren für Projekte in Asien, Afrika und Lateinamerika gesammelt: Erste-Hilfe-Sets und Medikamente nach dem Erdbeben in Haiti, eine Gesundheitsstation und Wasserstationen, ein Dieselgenerator für ein Ausbildungszentrum oder Gewächshäuser in der Dominikanischen Republik. Dank der engen Zusammenarbeit mit Schulen, Kirchengemeinden oder Nichtregierungsorganisationen kommen Spenden zu 100 Prozent bei den Partnerprojekten an. Gefördert werden nur Projekte, bei denen die Ansprechpartner vor Ort bekannt sind.

„Es geht um globale Gerechtigkeit“, sagt Gerlinde Reichart, Vorsitzender es Vereins. „Unser Reichtum resultiert oft aus der Armut der Anderen und wir helfen, die Globalisierung gerechter gestalten.“ Das Ziel sei es, Menschen eine faire Chance zu geben, indem der Verein Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten – ganz nach dem Motto: „Gib dem Mann einen Fisch, so isst er ihn während eines Tages. Lehre den Mann zu fischen, so hat er ein Leben lang etwas zu essen.“

Benefizausstellung: Einen Teil des Verkaufserlöses ihrer Bilder spenden die Künstler (v.l.) Dieter Wagner, Günter Reichart, Bernd Kunkel, Petra Berkmann, Brigitte Güntner und Günter Blust an den Eine-Welt-Verein. © Sabina Brosch

Seit 30 Jahren sind die Kirchheimer aktiv, veranstalten jährlich ein Fastenessen, ein Sommerfest mit Benefizkonzert und sind am Weihnachtsmarkt vertreten. 90 Mitglieder zählt der Verein, 30 sind regelmäßig aktiv. In zwei Eine-Welt-Läden, deren Räume die Pfarreien St. Andreas und St. Peter kostenlos zur Verfügung stellen, verkaufen sie fair gehandelte Lebensmittel, Schmuck, Deko, Seifen, Spielzeug, Taschen und Geschenkartikel. Die Erlöse daraus, fließen mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden in die Hilfsprojekte.

Auch die Benefiz-Vernissage, die heuer zum sechsten Mal stattfindet, trägt dazu bei. Einer der sechs Künstler ist Günter Reichart, von ihm stammt auch die Idee der Vernissage. Nie hat er Schwierigkeiten Künstler zu finden, „die Motive reichen von realistisch bis abstrakt, unterschiedliche Materialien werden verwendet“, so Reichart. 20 Prozent aus jedem Bildverkauf stiften die Künstler dem Verein. Dieses Mal wird für Medikamentenlieferungen der „action medeor“ in die Ukraine gesammelt. Das Deutsche Medikamenten-Hilfswerk kümmert sich als Notapotheke der Welt um die Beschaffung und Lieferung in die Ukraine, so lange es noch sichere Transportwege gibt.