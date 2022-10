Hochhaus-Pläne am „Campus Heimstetten“: Grundstückseigentümer wusste von nichts

Von: Bert Brosch

So stellt sich „Four Parx“ den Campus Heimstetten vor. „So waren die Vorgaben der Gemeinde an uns“, sagt das Unternehmen, dem über die Hälfte des Grundstücks gehört. © Visualisierung: Four Parx

Ein Konzept für den Campus Heimstetten mit bis zu elf Hochhäusern ist jüngst im Gemeinderat vorgestellt worden. Zur Überraschung eines der Grundstücksbesitzer: Er wusste von nichts, sagt er.

Kirchheim – Vor drei Wochen hat Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) der Öffentlichkeit eine neue Planung für den „Campus Heimstetten“ vorgestellt. Möglich wären elf Hochhäuser mit bis zu 60 Metern Höhe. Nur: Über die Hälfte des Areals gehört dem Projektentwickler „Four Parx“ aus dem hessischen Dreieich – und der war von der Planung komplett überrumpelt. „Davon wussten wir gar nichts, unser Konzept ist doch ein völlig anders“, sagt Pressesprecher Sönke Ingwersen dem Münchner Merkur.

Im April 2020 hatte Böltl seine Pläne zum „Campus Heimstetten“ erstmals präsentiert: 15 Hektar groß, im Osten die A 99, im Süden die Kreisstraße M 1, im Norden das ehemalige Produktionsgelände von „Farben Huber“, die Feldkirchner Straße und eine kleine Spedition bis hin zu den Bahngleisen. Damals präsentierte das Münchner Planungsbüro „bgsm“ ein Konzept, wie sich das Gebiet entwickeln soll: Ein Teil Gewerbegebiet mit Schwerpunkt auf Unternehmen der Kreativwirtschaft, Forschung, Lehre und aus dem Gesundheitswesen. Dazu Einzelhandel, Gastronomie, ein Betriebskindergarten, Freizeiteinrichtungen, aber auch Werkswohnungen. Produzierendes Gewerbe oder Logistikbetriebe, die Schadstoffe und Lärm erzeugen, waren ausgeschlossen. Das Gelände sollte durchzogen sein von viel Grün, die Gebäude sollten Energie mit Solaranlagen auf Dächern und an Fassaden produzieren. Der Gemeinderat stimmte diesem Konzept zu. Gleichzeitig wurde verkündet, dass das Areal von „Farben Huber“ an den Projektentwickler „Four Parx“ verkauft war, insgesamt 76 800 Quadratmeter, also über die Hälfte des Campus.

Nichts gewusst hat der Projektentwickler „Four Parx“ von dieser Planung für den Campus Heimstetten, die bis zu elf Hochhäuser beinhaltet und vor rund drei Wochen öffentlich gemacht wurde. © Grafik: REALGRÜN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Gemeinsam mit Investor Aquila Capital hatte „Four Parx“ auf 93 000 Quadratmetern ein eigenes Konzept, einen sogenannten Multi-User-Gewerbepark entworfen. „Exakt nach den Vorgaben der Gemeinde“, betont Pressesprecher Ingwersen. Forschung und Entwicklung, Labore, Pharma, IT, Biotech, Robotik, Handwerk und Dienstleistung. Innerhalb von 18 Monaten wollte man auf zwei Stockwerken einen Mietermix aus lokalen, mittelständischen Unternehmen ansiedeln. „Wir hatten mehrere hochinteressante Mieter an der Hand, wollten unser Konzept gerne im Gemeinderat vorstellen“, sagt Ingwersen. „Das durften wir nicht, nur Wirtschaftsförderer Tobias Schock hat es gesehen und war begeistert.“ Die Idee war ein innovativer Gewerbepark, der durch die zweigeschossige Bauweise der Flächenversiegelung entgegentritt, die heimische Wirtschaft stärkt sowie attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze bietet. „Four Parx“ scheiterte nach eigener Aussage aber mit dem Versuch einer Präsentation im Gemeinderat ebenso wie damit, mit der Verwaltung oder Bürgermeister Böltl direkt in Kontakt zu treten. „Da haben wir unsere Unterlagen an jeden einzelnen Gemeinderat geschickt“, so Ingwersen. Das war im Dezember 2020.

„Das Grundstück gehört doch uns.“

Am 20. September 2022 wurde dem Gemeinderat ein anderes Konzept präsentiert, das von Josef Glasl und Architekt Michael Wimmer (wir berichteten). Als man bei „Four Parx“ davon erfuhr, fiel man aus allen Wolken. Bei der Präsentation wurde dezidiert das Gelände von „Farben Huber“ erwähnt: Dieses wollen die neuen Planer abreißen und Stück für Stück neu bebauen. „Was machen die denn da?“, fragte sich „Four Parx“-Pressesprecher Ingwersen, als er von den Plänen las. „Das Grundstück gehört doch uns.“ Er betont nochmals: „Wir wissen absolut nichts von den neuen Plänen, mit uns hat keiner gesprochen.“

Bürgermeister Maximilian Böltl teilte auf Nachfrage mit, dass er das Konzept für alle Grundstücke des Campus Heimstetten vorgestellt habe, „damit ein gutes Gesamtkonzept entsteht und kein Flickenteppich“. Auch wenn man erst mit zwei Eigentümern einig sei und in die Planung einsteigen konnte. Mit dem dritten, also „Four Parx“, „gibt es Korrespondenz, wir sind hier aber noch nicht so weit, wie mit den anderen beiden Eigentümern“, sagt Bürgermeister Böltl.

„Four Parx“-Sprecher Ingwersen widerspricht dem entschieden: Man habe keinerlei Kontakt, weder telefonisch noch schriftlich.

