Sie verlieren ihren Job: Hubergroup-Mitarbeiter demonstrieren für höhere Abfindung

Die Hubergroup schließt Teile ihrer Produktion am Standort in Kirchheim. 350 Angestellte verlieren ihren Job. Mit der Abfindung, die im Raum steht, geben sie sich nicht zufrieden.

Kirchheim – Martin Riedmaier (50) hat schlaflose Nächte. Die bevorstehende Schließung der Produktion der Hubergroup am Standort Kirchheim und damit der Verlust seines Arbeitsplatzes treiben ihn um. Aber auch, dass er nach fast 30 Jahren mit einer in seinen Augen „unverschämten“ Abfindungssumme „abgespeist“ werden soll.

Gemeinsamt mit 200 Kollegen des Druckfarbenherstellers Hubergroup haben Anfang der Woche mit Fahnen und Trillerpfeifen für höhere Abfindungen demonstriert. Der Produktionsteil soll innerhalb der kommenden Jahren geschlossen werden. Die politische Mittagspause war garniert mit Butterbrezn. Ein Zeichen dafür, dass die Belegschaft sich nicht mit Butterbroten abspeisen lassen will.

Hubergroup in Kirchheim: „Wir müssen kämpfen“

+ Martin Riedmaier (50) arbeitet seit 30 Jahren für die Hubergroup. Riedmaier ist angelernter Chemiearbeiter, also keine Fachkraft mit Abschluss. Nach einer Herzoperation ist er zudem zu 40 Prozent schwerbehindert. Er braucht die Unterstützung eines Psychologen, damit er „im Rhythmus bleibt“. Denn „einen auf krank machen“ ist für ihn keine Alternative, zumal seine Ehefrau ebenfalls im Betrieb beschäftigt ist, ebenfalls seit über 25 Jahren. „Wir müssen kämpfen“, betont Riedmaier.

Auch wenn die Schließung nicht mehr aufrechtzuerhalten sei, „die Abfindung ist lächerlich“. Schließlich habe er seit sechs Jahren auf tarifliche Lohnerhöhungen verzichtet, „damit es dem Betrieb gut geht“. Geld, das in seinen Augen in den Aufbau von Hubergroup Werken in Indien und Polen geflossen ist. „Und uns dann nicht anständig abfinden, das ist erschütternd.“

Hubergroup in Kirchheim: Viele Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft

„Katastrophal“, „unwürdig“ und „moralisch fragwürdig“ findet es auch Betriebsratsvorsitzende Josef Braun (61), dass die Hubergroup rund 18 Millionen Euro an Rückstellungen habe und nur zehn Millionen an Abfindungen auszahlen wolle. Der gelernte Drucker arbeitet selbst seit 37 Jahren für die Firma, Höhen und Tiefen habe es immer gegeben, aber so etwas wie dieses, habe er noch nicht erlebt. „Wo sollen die Leute denn hin?“, fragt er.

Die 350 von der Kündigung betroffenen Produktionsmitarbeiter haben im Schnitt 20 Jahre für den Betrieb alles gegeben, sind heute meist weit über 50 Jahre alt, viele mit Migrationshintergrund und ohne Facharbeiterausbildung. „Auf die wartet niemand. Auch nicht der viel gepriesene tolle Wirtschaftsstandort München und Umland“, sagt Braun. „Es ist einfach fürchterlich.“

Hubergoup in Kirchheim: „ Im Topf ist das Geld, das Euch zusteht“

Mit Braun und dem Betriebsrat wird jedoch seit Freitag vergangener Woche nicht mehr verhandelt. „Der Arbeitgeber hat die Verhandlungen nun vors Arbeitsgericht gebracht“, klärt Gewerkschaftsvertreter Stephan Plenk auf. Diese Verhandlungen drehen sich jedoch nur um einen Interessensausgleich bezüglich der Schließung. Es gehe nicht über die Verhandlung des Sozialplans oder die Höhe der Abfindungen. „Die Mitarbeiter sind ihnen völlig egal“, interpretiert Plenk dieses Verhalten. Umso wichtiger sei es, deutliche Zeichen des Zusammenhalts zu setzen. „Dass hier 200 Mitarbeiter in ihrer Mittagspause stehen, das kann von niemandem übersehen werden“, sagt Plenk und fügt an die trillerpfeifenden Demonstranten gewandt an. „Wir müssen für höhere Abfindungen kämpfen. Im Topf ist das Geld, das Euch zusteht.“

Für eine Stellungnahme war die Geschäftsführung der Hubergroup bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

