Ein frei laufender Hund hat bei Kirchheim ein Reh gehetzt und gerissen. Die Reaktion des Jagdpächters hat sich gewaschen.

Kirchheim – Den Kadaver fand ein Spaziergänger am Dienstagabend im Sonnenblumenfeld an der Hausackerstraße im dörflichen Ortsteil Hausen, sagt die Polizei. Dem Jagdpächter kam die Galle hoch vor Zorn. Es ist der sechste Fall in diesem Jahr in Kirchheim, sagt er. Er verlangt einen Leinenzwang für Hunde im ganzen Gemeindegebiet.

Reh von Hund gerissen: Kadaver blieb als abschreckendes Beispiel liegen

Das tote Reh – mit Bissspuren an Kehle und Kiefer kein schöner Anblick – hat der Pächter zunächst liegen gelassen. „Als abschreckendes Beispiel“, sagt seine Frau. Sie hat noch einen Zettel mit einer Anklage ausgedruckt und an einem Pflock neben dem Kadaver aufgepflanzt: „Bin ein Opfer von frei laufenden Hunden; fordere Leinenzwang.“

Hund reißt Reh: Wolf war‘s keiner

Das Mahnmal im Sonnenblumenfeld soll Hundebesitzern drastisch vor Augen führen, was so ein Tier, vom Jagdinstinkt getrieben, anrichten kann. Spaziergänger sollten Gassigänger ruhig drauf ansprechen, dass die ihre Hunde an die Leine nehmen. Die Frau des Jagdpächters hat keinerlei Zweifel, dass ein Hund das Reh gerissen hat. Die Polizei habe gefragt, ob’s vielleicht gar ein Wolf gewesen sein könnte. „Aber ein Wolf ist noch nie gesichtet worden im Revier“, sagt sie. Ihren Namen wollen die Pächter lieber nicht in der Zeitung lesen; schlechte Erfahrungen mit „Tierfreunden“.

Kirchheim: Bürgermeister soll sich für Leinenpflicht einsetzen

Bürgermeister Maximilian Böltl hat die Pächter-Familie auch angeschrieben. Er solle sich für eine Leinenpflicht stark machen. Und das Reh ruhig noch liegen lassen. Doch um den Kadaver wollte sich Mittwochabend die Polizei kümmern.

