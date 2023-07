„Ich bin nicht der böse Nachbar“: Jetzt äußert sich der Kirchheimer, der andere Anwohner anzeigt

Posse um Fußweg

Weil sie in einen Fußweg fahren, um ihr Auto auszuräumen, zeigt ein Kirchheimer seine Nachbarn regelmäßig an. Jetzt äußert er sich und sagt: „Ich bin ja im Recht.“

Kirchheim – Christian Klein (56) zeigt seine Nachbarn im Pilarweg an. Und das regelmäßig. „Einer erhielt etwa 15 Anzeigen – aber der verstieß über 50 Mal gegen das Einfahrverbot“, sagt der Kirchheimer, über den sich die anderen Anwohner jüngst beschwert hatten. Klein fühlt sich auf dem Balkon vom Lärm gestört; es geht ihm ums Prinzip: „Da darf keiner reinfahren.“

Der große Zoff brodelt in einer kleinen Siedlung im Südosten von Kirchheim. Rund um eine Wiese gruppieren sich die Wohnblocks der Tassilostraße auf der einen Seite und die Einfamilienhäuser an Pilar- und Ludmillaweg auf der anderen. Es sind 17 Parteien, viele Kirchheimer wohnen dort seit 40 Jahren. Einige von ihnen haben sich zur „PiLu“-Interessengemeinschaft zusammengefunden. Schon immer nutzen sie, so erzählen sie, den kleinen Weg rund um ihre Häuser zum Aus- und Einladen. Nach Einkäufen oder vor und nach Urlauben. Der öffentliche Weg – kein Privatweg – war immer ein ausgeschilderter Fußweg, den nur kleine Kinder mit dem Rad. Auf keinen Fall Autos.

Anzeigen seit März 2022

Seit März 2022 erhalten sieben Mitglieder der Interessengemeinschaft im Pilarweg regelmäßig Anzeigen von Christian Klein, der seit sieben Jahren gegenüber im Tassiloweg wohnt. „Diese drei Autos kann ich eben am besten von meinem Balkon aus fotografieren als Beleg für ihr verbotswidriges Einfahren in den Weg“, sagt Klein. Einen habe er etwa 15 Mal angezeigt, der „fuhr aber bestimmt über 50 Mal in den Weg ein“.

Klein möchte eines klarstellen: Er sei nicht der böse Nachbar. Er habe nur seinen Balkon direkt in Richtung des Pilarwegs, arbeite viel zu Hause und sitze gerne in aller Ruhe auf dem Balkon. „Jeden Tag fahren dort bestimmt zehn Autos in den Weg, der Krach ist mir und einigen Mitbewohnern bei uns im Haus einfach zu viel“, so Klein. Gespräche mit den Nachbarn im PiLu-Weg hätten keinen Sinn. „Da greife ich eben zum einzigen Mittel, das ich habe, der Anzeige. Und ich bin ja im Recht“, sagt Klein.

„Diese Anzeige hat mit meinen Anzeigen gar nichts zu tun“

Die PiLu-Bewohner wissen, dass der Weg ein reiner Fußweg ist. „Jahrzehnte waren wir uns alle einig, dass den jeder kurz zum Ein- und Ausladen benutzen darf“, sagt Thomas Reif, der Sprecher der PiLu-Interessengemeinschaft. „Es gab nie Probleme, trotz der vielen Kinder“, sagt eine Dame, die anonym bleiben möchte. „Keiner hat da geparkt, alle fuhren Schrittgeschwindigkeit, es ging nur ums rasche Be- oder Entladen.“ Da Christian Klein seit 16 Monaten regelmäßig Anzeigen schreibt gegen sie, wollen sie den Fußgänger-Weg gerne umwidmen lassen, etwa mit einem Zusatzschild „Be- und Entladen erlaubt“ oder „Anlieger frei“.

Beim Streit ums Be- und Entladen bleibt’s aber nicht, die Posse rund um den PiLu-Weg greift weiter: An der Albrechtstraße, die die Tassilostraße und den Pilarweg verbindet, gibt es Parkbuchten. In eine davon hat Klein seinen Anhänger gestellt, über viele Wochen. „Das ist öffentlicher Grund, da kann ich parken“, betont Klein. Die PiLu-Anlieger sind dagegen der Meinung, diese Parkbuchten gehören irgendwie zu ihnen und zeigten Klein an, weil der seinen Anhänger nicht wegfuhr. „Ich musste eine Strafe zahlen und meinen Anhänger jetzt alle zwei Wochen umparken“, berichtet Klein und versichert: „Aber diese Anzeige hat mit meinen Anzeigen gar nichts zu tun.“

Anwohner lässt Straßenschild anfertigen und stellt es auf

Ein weiterer Nachbarschaftsstreitschauplatz: Einer der Pilarweg-Bewohner ließ sich ein offiziell aussehendes „Privatweg“-Straßenschild anfertigen, das er an der Einfahrt zum Pilarweg befestigte, so erzählt Klein. Der sah dies, fotografierte es, erkundigte sich bei Polizei und Gemeinde – und „die wussten davon nichts, die Gemeinde ließ das Schild daraufhin abmontieren, der Anwohner erhielt eine Anzeige wegen Amtsanmaßung“, sagt Klein. Der Anwohner wiederum hätten den Gemeindemitarbeiter angezeigt wegen Diebstahl seines Eigentums. Anzeigen gehören in der Siedlung offensichtlich zum Alltag.

Zurück in den Pilar- und Ludmillaweg: Im Februar stellten die Anwohner den ersten Antrag bei der Gemeinde auf Umwidmung der Wege. Drei Mal stand das Thema seither im Bauausschuss auf der Tagesordnung, drei Mal wurde es vertagt. So auch am vorigen Dienstag (siehe unten).

Für Christian Klein steht dabei eigentlich fest, wie die Entscheidung auszufallen hat: „Aus meiner Sicht kann die Gemeinde den Antrag nur ablehnen, die paar Meter wird jeder PiLu-Bewohner seine Einkäufe schleppen können“, sagte er vor der Sitzung. Er lebe nach dem Motto „leben und leben lassen – aber es gibt es Gesetze, an die sich alle halten müssen“.

Aussicht auf Lösung: Doch alle Eigentümer müssen unterschreiben Die Umwidmung der PiLu-Wege hat der Bauausschuss am Dienstag erneut von der Tagesordnung genommen – zum dritten Mal. „Obwohl unsere Verwaltung und auch das Landratsamt diese Umwidmung ablehnen, wären wir bereit, diese durchzuführen“, sagte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU). Man könne ein Schild „Befahren für Anwohner zum Be- und Entladen frei“ aufstellen – aber nur, wenn alle 131 Eigentümer von Pilar-, Ludmilla-, Theresien- und Amalienweg dafür eine Erklärung unterschreiben würden.

Für die PiLu-Anwohner ist das zwar unbefriedigend, „aber ein kleiner Schritt, den sich die Gemeinde bewegt“, sagte Sprecher Thomas Reif. Die Eigentümergemeinschaft kann die ablehnende Haltung von Gemeinde und Landratsamt nicht verstehen. Handwerker müssten doch zu ihren Kunden fahren dürfen und betagte oder gehbehinderte Menschen bis zu ihrem Haus. Man habe, so betonen die PiLus, mittlerweile vor sechs verschiedenen Richtern zehn Prozesse gewonnen, die alle eine Anzeige oder Verurteilung wegen Befahren der Wege ablehnten. Reif: „Wie kann eine Verwaltung das ablehnen?“

