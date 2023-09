Im Morgengrauen legten die Bagger los: Vor zehn Jahren verschwand Kirchheims Brennerei

Von: Bert Brosch

Teilen

Um 6.30 Uhr rollten am 23. November 2013 die Bagger – und die Brennerei in Kirchheim verschwand. © bb

Vor zehn Jahren verschwand Kirchheims Brennerei. Der Ortsarchivar ist noch immer entsetzt über die Geschehnisse.

Kirchheim – Alois Spies kann sich auch zehn Jahre später noch darüber aufregen. „Ich wollte das Backsteingebäude immer erhalten – doch der Gemeinderat hat dem Abriss zugestimmt – wenige Tage, bevor das Haus unter Denkmalschutz gestellt worden wäre. Und dann wollte keiner davon gewusst haben“, schimpft Kirchheims Gemeindearchivar. Es geht um die Alter Brennerei, die damals abgerissen wurde. Heute steht an gleicher Stelle ein vierstöckiges Wohnhaus im Herzen der Gemeinde.

Eine Brennerei gehörte vor 200 Jahren zu jeder größeren Landwirtschaft genauso wie ein eigenes Backhaus. Ende des 18. Jahrhunderts wurde rund um München der Kartoffelanbau populär, das Brennen von Kartoffelschnaps war seit 1807 erlaubt, und die Reste der Maische, die Schlempe, war hervorragendes Viehfutter. Überall schlossen sich Bauern zusammen und gründeten Genossenschafts-Brennereien. Auch in Kirchheim im Jahr 1906, 1964 kam ein Erweiterungsbau dazu.

Brenn-Aus 2010

Jahrzehnte brannten die Genossen Alkohol mit 88 Prozent aus den stärkehaltigen Kartoffeln, die nicht zum Verzehr geeignet waren. Den Alkohol fuhren sie alle paar Wochen in großen Fässern nach München zur Alkohol-Zentrale. Dort wurde er in der chemischen und Pharma-Industrie verwendet. Doch dieser Alkohol und das Brennen waren in Deutschland durch das Branntweinmonopol subventioniert. Doch es war den anderen EU-Mitgliedsländern sowie den Beamten in Brüssel ein Dorn im Auge. 2010 wurde das Ende von 670 deutschen Brennern beschlossen. So auch für die Brennerei in Kirchheim.

Über 100 Jahre wurde in Kirchheim gebrannt im Ortskern. Das Foto stammt aus dem Jahr 1957. © bb

Nachdem das Brennhaus seinen Betrieb mitten im Ortszentrum eingestellt hatte und das große Haus leer stand, erhielt der damalige Bürgermeister Heinz Hilger den Auftrag vom Gemeinderat, mit den sechs Bauern der Genossenschaft Verhandlungen zu führen, das Gebäude zu erhalten. „Was aus diesen Verhandlungen wurde, das konnte ich nie herausfinden. Der ehemalige Bürgermeister hüllt sich bis heute in Schweigen“, berichtet Ortsarchivar Spies. Geplant und im Gemeinderat mehrfach diskutiert war für das rote Backsteingebäude eine gemeindliche Nutzung, etwa ein Café und ein Museum. „Die alten Brennereigeräte sollten erhalten bleiben, um der Nachwelt im Rahmen einer Ausstellung die historische Brennerei zu erklären“, sagt Spies.

Abriss früh morgens

Für ihn und zahlreiche Anwohner völlig überraschend rollten dann am 23. November 2013 die Bagger an, am späten Abend zuvor hatten Arbeiter noch schnell einen Bauzaun um das Gebäude errichtet. Am Samstag, ganz früh um 6.30 Uhr, bekam Spies einen Anruf von Kreisrätin Barbara Kraft-Heinik: Die Arbeiter hatten begonnen, die Kirchheimer Brennerei abzureißen. Spies fuhr sofort in den Estermannweg, alarmierte den damaligen Zweiten Bürgermeister Maximilian Böltl und Bauamtsleiter Robert König, auch SPD-Gemeinderat Stephan Keck kam dazu. „Gemeinsam versuchten wir, den Abriss zu stoppen, und holten dafür die Polizei. Diese stellte zu meiner Überraschung fest, dass eine Abbruchgenehmigung durch den Gemeinderat vorlag.“ So wurde die Brennerei innerhalb weniger Tage dem Erdboden gleichgemacht, eine Woche später fiel der markante Backstein-Schornstein.

Heute steht auf dem Areal ein Wohnhaus © bb

Alois Spies kann es heute noch nicht glauben, dass die Gemeinderäte neben ihm standen und sich über den Abriss ärgerten. „Dabei haben sie in einer nicht-öffentlichen Sitzung diesem Abriss zugestimmt. Und das war wenige Tage vor einem Termin, an dem sich der Denkmalschutz angemeldet hatte“, sagt Spies. „Ich gehe fest davon aus, dass dieses alte Gebäude als erhaltungswürdig eingestuft worden wäre.“ Niemand könne ihm erzählen, dass der Zeitpunkt des Abrisses zufällig gewählt war. Spies: „Die haben uns mit ihrem Bagger vor vollendete Tatsachen gestellt.“

Weitere Nachrichten aus Kirchheim und dem Landkreis München finden Sie hier.