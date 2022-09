Irritation um 60-Meter-Türme: Architekten planen mit bis zu elf Hochhäusern

So könnte der „Campus Heimstetten“ einmal aussehen: Grün auf den Dächern und auch zwischen den bis zu 60 Meter hohen Häusern. Rechts führt die Autobahn vorbei, oben verläuft die Bahnlinie.

Campus Heimstetten

Von Bert Brosch

Aus einer Fläche an der Autobahn wollen Investoren ein „außergewöhnliches“ Gewerbegebiet machen. Doch die geplanten 60-Meter-Hochhäuser schrecken einige Gemeinderäte ab.

Kirchheim – Der „Campus Heimstetten“ wird einzigartig – und er wird hoch: Möglich sind bis zu elf 60-Meter-Hochhäuser. Arbeiten, wohnen und erholen sollen sich Beschäftigte wie auch Bürger auf vier Ebenen. Den teilweise irritierten Gemeinderäten präsentierten Architekt Michael Wimmer und Planer Josef Glasl ihre Pläne.

Auf rund 15 Hektar will die Münchner „Rock Capital Group“ als Investor zwischen der Kreisstraße M 1, Ammerthalstraße, der A 99 und der Bahnlinie bis 2040 den „Campus Heimstetten“ bauen. Noch beherbergt das Gelände im Norden eine Spedition sowie die brachliegenden Produktionshallen von „Farben Huber“, im Süden die teilweise mit Gewerbe belegten „Ammerthalhöfe“. Dazwischen klafft ein großer Acker, im Osten verläuft die achtspurige A 99. Josef Glasl, ihm gehört mit seiner Familie der nördlichste Zipfel des Geländes, ist mit seinem Unternehmen „Urkern“ der Planer des Geländes. „Das Ziel des Campus ist es“, erklärte er im Gemeinderat, „aus einem alten, brachliegenden Gewerbestandort etwas völlig Neues, Attraktives zu gestalten.“ Dabei stellten sich die Fragen, was für ein Gewerbe die Gemeinde wolle und brauche, welche Art der Mobilität angestrebt werde, wie die Menschen dort hinkommen und wie das Gebiet mit Energie versorgt werde. PV? Geothermie? Abwasser-Regenerierung? Dementsprechend müssten die Gebäude geplant werden. „Über allem steht der Begriff der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie und Sozialem mit belegbaren Leistungsdaten“, sagte Glaser.

+ Industriebrache: Seit über einem Jahr steht der Industrie-Komplex leer, in dem einmal Farben Huber produzierte. Hier soll der „Campus Heimstetten“ wachsen © bb

Konkreter wurde da Architekt Martin Wimmer vom Münchner Büro „03 Architekten“, die sich seit 25 Jahren mit der Transformation von Flächen beschäftigen. „Flächen, wo vorher Armee, Bahn oder Gewerbe war, attraktiv umgestalten, das ist unsere Arbeit“, sagte Wimmer. Für Heimstetten gibt es die Idee, die „endlichen Flächen zu stapeln“. Auf mehreren Ebenen sollen die Menschen arbeiten, wohnen, sich erholen, die Aussicht genießen, spazieren oder im Restaurant sitzen. „Wir starten in der Mitte auf dem leeren Acker und wollen Schritt für Schritt die Gebäude von Farben Huber, der Spedition und den Ammerthalhöfen abreißen und neue bauen“, erklärte Wimmer. Im „Ideal- und Maximalfall“ könnten es bis 2040 elf Hochhäuser von je 60 Metern Höhe werden, das hänge aber von der Nachfrage und der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Im Erdgeschoss kann Wimmer sich kleine Hallen, Labore, Montagebetriebe oder Gastronomie vorstellen, auf den anderen Ebenen in neun Meter Höhe, 22 Meter oder eben ganz oben in 60 Meter soll es eine Mischung aus Büros, Produktion, Laboren und Wohnen sein. „Die Dächer werden nachhaltig begrünt mit Aussichtspunkten, Bäumen sowie einem Rundweg.“ Zwischen den Gebäuden sind Parks, Grünflächen, Spielplätze, Sportmöglichkeiten geplant. Das Ziel sei ein außergewöhnliches Gelände, kein 0815-Gewerbegebiet. Wimmer: „Wir wollen damit Impulsgeber sein für die Nachbarschaft.“

Franz Graf (CSU) fand die Präsentation „besonders“, „aber 60 Meter kann ich mir nicht ganz vorstellen“. Wimmer betonte, dass diese Höhe möglich sei, aber nur, wenn es die entsprechende Nachfrage gebe, und dann eventuell auch nur einige Häuser so hoch. Die Höhe der Häuser, erklärte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU), resultiere daher, dass keine zusätzlichen Flächen verbraucht und dennoch Gewerbeflächen geschaffen werden. Berit Vogl (Grüne) war entsetzt. „Die bisherige Planung war doch völlig anders. 60 Meter oder 20 Stockwerke – da stimme ich niemals zu.“ Auch Beate Neubauer (CSU) zeigte sich irritiert von der Präsentation und den Hochhaus-Plänen. „Das könnte als Gewerbe attraktiv sein, mit wenig Flächenversiegelung und bis 2040 ist ja ein langer Zeitraum.“

Bis zur Sitzung im Oktober werden die Planer eine Visualisierung des Campus erstellen. „Unser Ziel ist es, bis November den Bebauungsplan zu besprechen“, sagte Böltl.

