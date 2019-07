Kassen-Räuber überfällt Schreibwarenladen

Der Schreibwarenladen Am Brunnen in Kirchheim.

Räuberische Erpressung in Kirchheim

Am Montagnachmittag hat ein bisher unbekannter Mann den Schreibwarenladen Am Brunnen in Kirchheim überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Waffe. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.