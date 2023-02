Am Rosenmontag: Narren überraschen Kölner Karnevalsikone im Seniorenheim

Von Bert Brosch schließen

Jahrzehnte lang hat sich Stephan Oerder in einem Kölner Karnevalsverein engagiert. Jetzt lebte er in einem Kirchheimer Seniorenheim. Und dort wurde der Jeck von Narre-Kollegen überrascht.

Kirchheim – 45 Jahre war Stephan Oerder (86) im Vorstand des Kölner Karnevalsvereins „Die Isenburger“. Seit einem Jahr lebt er im Seniorenheim „Collegium 2000“. Am gestrigen Rosenmontag überreichte er an seine Mitbewohner „echte“ Karnevals-Orden – und wurde selbst vom Kirchheimer Narrenrat (Kirnarra) mit einem Orden bedacht.

„Die letzten Tage verbringe ich fast komplett vor dem Fernsehgerät und verfolge alle Karnevals-Sitzungen und -Umzüge aus dem Rheinland“, erzählt Oerder. 45 Jahre lang war der stolze Kölner selbst an maßgeblicher Position im Elferrat der Karnevalsgesellschaft „Die Isenburger“. Vor etwas mehr als einem Jahr starb jedoch seine Frau, so zog er in die Nähe seines Sohnes, der in Feldkirchen lebt. „Hier im Collegium wurde ich vom Personal und den Mitbewohnern so nett und freundlich empfangen und aufgenommen, das ist meine neue Heimat“, sagt Oerder.

„Eine Herzensangelegenheit“

Dafür wollte er etwas zurückgeben, bestellte bei seiner Kölner Faschingsgesellschaft extra Orden, die er – stilecht in weißem Jackett und mit Komitee-Mütze – an die für ihn maßgeblichen Menschen überreichte: an Collegium-Geschäftsführerin Gerti Bellmann, ihre Sekretärin Simone Jurack, Einrichtungsleiter Thomas Hönnl, Aufsichtsratvorsitzenden Gerd Kleiber sowie an Doreen Piller, die Leiterin der Kreativ Werkstatt. „Es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass ich diese Orden hier in Bayern im Collegium diesen tollen Menschen überreichen kann“, sagte Oerder.

+ Stephan Oerder (86), Karnevalsfan aus Köln © bb

Und da die Kirnarra auch etwas von dem Herzenswunsch mitbekam, trat sie nicht nur mit ihrem Prinzenpaar Prinzessin Alicia Sophie I. und Jan-Philipp I. sowie der Show-Tanz-Gruppe „Sister Act“ zur großen Freude der Senioren im Collegium auf. Neben einigen anderen aus der Einrichtung erhielt natürlich auch Stephan Oerder einen offiziellen Kirnarra-Orden von der Prinzessin umgehängt, garniert mit zwei „Bützje“, also Küsschen.

Collegium-Geschäftsführerin Gerti Bellmann freute sich, „dass mal wieder so eine große und schöne Veranstaltung bei uns im Haus stattfindet“. Einrichtungsleiter Hönnl war ganz ergriffen: „Mit 49 Jahren bekomme ich meinen ersten Orden überreicht, das ist wirklich toll.“ Und dann wurden endlich an alle die prall gefüllten Krapfen verteilt.

Weitere Nachrichten aus Kirchheim und dem Landkreis München finden Sie hier.