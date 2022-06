Mega-Stau auf der A99: Wohnmobil kracht in Lkw - Vier Verletzte

Von: Florian Prommer

Bei schweren Unfällen geht es oft um Sekunden – eine Rettungsgasse kann damit Leben retten (Symbolbild) © Jürgen Held / IMAGO

Ein Wohnmobil ist auf der A99 Richtung Nürnberg in einen Lkw gekracht. Dabei wurden vier Personen verletzt. Im Stau, der bis ans Süd-Kreuz reichte, ereignete sich dann ein weiterer Unfall.

Kirchheim - Mehrere Verletzte hat es am Dienstag bei einem Unfall auf der A 99 in Richtung Nürnberg gegeben. Wie die Feuerwehreinsatzzentrale mitteilte, ist ein Wohnmobil gegen 14.50 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Kirchheim auf einen Lkw aufgefahren. Insgesamt wurden dabei drei Personen leicht und eine Person mittel schwer verletzt.

Unfall auf A99 in Richtung Nürnberg - Mehrere Verletzte

Auf der A 99 staute es sich in der Folge bis zum Süd-Kreuz – und in diesem Stau krachte es erneut. Ein Auffahrunfall Höhe Hohenbrunn, bei dem ein Insasse verletzt wurde. Zum genauen Unfallhergang ist in beiden Fällen bislang nichts bekannt.

