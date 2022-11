Mehr Platz im Lebensabend: Seniorenheim wird erweitert und umgebaut

Von: Bert Brosch

Die Vision: So soll der Neubau des Senioren- und Pflegezentrums Collegium einmal aussehen. Die Neubauten (gelb) schließen sich an die Bestandsgebäude an der Ecke Heimstettner Straße/Rätestraße an. Die Zufahrt zu Tiefgarage erfolgt von Westen durch den verkehrsberuhigten Hausner Holzweg. © dopo donhauser postweiler architekten

Das Neubau- und Sanierungskonzept für das Pflegeheim „Collegium 2000“ in Kirchheim wurden vorgestellt. Die Einrichtung bekommt mehr und größere Zimmer.

Kirchheim – Sobald die Landesgartenschau im Oktober 2024 beendet ist, sollen am Seniorenzentrum „Collegium 2000“ die Bagger anrollen. Zwei Jahre dauert der Neubau für Pflege und betreutes Wohnen, ab Ende 2026 wird das heutige Gebäude grundlegend umgebaut. Mehr und größere Zimmer sowie Wohnungen sind das Sanierungsziel. Insgesamt gibt es im „Collegium“ dann 93 Pflegeplätze und 93 betreute Wohnungen.

Architekt Markus Donhauser erläuterte die Pläne im Gemeinderat: Geplant ist ein Neubau auf der heutigen Wiese zwischen dem Collegium und dem neuen Gymnasium. Es handelt sich dabei um zwei Gebäude, die unterirdisch miteinander verbunden sind. Eines für das betreute Wohnen, das andere für die Pflege. Im Altbau soll aus dem Untergeschoss die Küche in den Neubau umziehen, dort entsteht ein Lager. Die heutige Tagespflege wird zur zentralen Verwaltung, das Büro des Hospizvereins zieht in den Neubau für betreutes Wohnen. Die Wäscherei wird aufgegeben, für diese Räume gebe es noch keine Verwendung. Im Erdgeschoss werden vier Zimmer zu zwei Einzelzimmern zusammengelegt, die Bäder vergrößert. „Statt bisher 19 sind es dann noch 15 Bewohner“, sagte Donhauser.

Ein Viertel aller Zimmer uneingeschränkt rollstuhltauglich

In den beiden Obergeschossen gibt es auch nur noch größere Einzelzimmer, statt 44 sind 34 Bewohner untergebracht. Auch im jetzigen Pflegebereich gibt es weniger Bewohner, die Anzahl sinkt von 49 auf 35. Künftig müssen auch ein Viertel aller Zimmer uneingeschränkt rollstuhltauglich sein. Diese fehlen bislang und werden im Neubau errichtet. Familienzentrum und Ergotherapie bleiben erhalten.

Im ersten und zweiten Obergeschoss des neuen Pflegeheims werden Wohnbereiche für je 22 Bewohner gebaut. Im Erdgeschoss entsteht eine große Tagespflege für 40 Nutzer, ein zweites „Café Mohnblume“ mit einem Andachtsraum. Ins Untergeschoss kommt die neue Küche mit 280 Quadratmetern sowie ein Keller, in dem Lager, Umkleide und Technik untergebracht sind. Beide neuen Häuser werden unterirdisch angebunden sein an das bestehende Haus.

Ab Januar 2028 gibt es 93 Pflegeplätze und 93 betreute Wohnungen

Im Neubau für betreutes Wohnen entsteht im Erdgeschoss ein großer Bereich für den Seniorentreff, einen offenen Mittagstisch und ein Beratungsbereich für Hospizverein, Pflegeberatung oder Sozialstation. In den beiden oberen Stockwerken entstehen laut Architekt Donhauser 63 Wohnungen, davon 52 Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 55 bis 60 Quadratmetern und elf Drei-Zimmer-Wohnungen mit 80 bis 104 Quadratmetern.

Von 2024 bis 2026 werden die neuen Gebäude errichtet, in diese sollen die Bewohner der heutigen Häuser ziehen. „Bis Ende 2027 bauen wir die alten Häuser um, ab Januar 2028 gibt es 93 Pflegeplätze und 93 betreute Wohnungen“, versprach Architekt Donhauser.

Kritik an Tiefgarage

Wolfgang Heinz-Fischer (VFW) findet die Gesamtplanung gut, „aber für 93 betreute Wohnungen plus Personal nur 44 Parkplätze, das halte ich doch für viel zu wenig“. Da die Menschen erst mit 77 Jahren ins betreute Wohnen und mit 88 Jahren in die stationäre Pflege ziehen, sei das Auto „nicht mehr so wichtig“, erwiderte Donhauser. Christian Zenner (Grüne) bemängelte die Zufahrt zur neuen Tiefgarage von Westen durch den verkehrsberuhigten Bereich von Hausner Holzweg und Veilchenweg. „Für mich würde die Tiefgarage unter dem neuen Pflegebereich und die Zufahrt von der Heimstettener Straße viel mehr Sinn machen.“ Sozialreferent Raphael Tränkle erklärte, dass man dieses Thema lang diskutiert habe: „Wir sehen leider keine andere Möglichkeit für die Tiefgarage und deren Zufahrt.“

Gegen die Stimmen der Grünen und von Marcel Proffert (VFW) beschloss der Gemeinderat die Planungen.

