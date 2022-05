Mehrmonatige Baustelle: Behinderungen auf der Kreisstraße M1

An der Kreisstraße M 1 entsteht in Kirchheim ein neuer Kreisverkehr sowie ein neuer Geh- und Radweg. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Auf der Kreisstraße M1 kommt es in den kommenden Monaten zu Behindernugen. In Kirchheim entsteht ein Kreisverkehr sowie ein Geh- und Radweg.

Kirchheim – An der Kreisstraße M 1 entsteht in Kirchheim ein neuer Kreisverkehr sowie ein neuer Geh- und Radweg. Die Bauarbeiten finden in mehreren Bauabschnitten statt und führen zu Straßensperrungen. Gebaut wird zwischen 30. Mai und längstens 16. Dezember, teilt das Landratsamt mit.



1. Bauabschnitt: Bau des Kreisverkehrs auf der Nordseite und in der Weißenfelder Straße Süd ab 30. Mai 2022. Der erste Bauabschnitt für den Bau des Kreisverkehrs beginnt am Montag, 30. Mai. Die Kreisstraße M 1 bleibt mit zwei Fahrspuren für den Begegnungsverkehr befahrbar. Die Weißenfelder Straße Nord mit den Zu- und Ausfahrten ins Gewerbegebiet wird für die Arbeiten voll gesperrt. Der Verkehr in die Weißenfelder Straße als auch aus der Weißenfelder Straße kommend wird über die Feldkirchner Straße und die Ammerthalstraße umgeleitet. Die Weißenfelder Straße Süd (nach Ammerthal) wird ebenfalls gesperrt.

Der Verkehr von und nach Weißenfeld sowie Ammerthal wird über die Kreissstraße M 1 und die Weißenfelder Straße (Kreisstraße M18) nach Weißenfeld umgeleitet. Die Zufahrt nach Ammerthal ist nur noch von Weißenfeld her möglich. Auch der Radweg entlang der Kreisstraße M 1 von und nach Poing wird gesperrt. Für die Radfahrer wird über das Gewerbegebiet Heimstetten eine Umleitung ausgeschildert.

2. Bauabschnitt: Bau des Kreisverkehrs auf der Südseite ab etwa 22. August: Im 2. Bauabschnitt wird die Kreisstraße M 1 halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Baustellenampel geregelt. Die Einmündungsbereiche der Weißenfelder Straße Nord und Süd bleiben auch während dieser Arbeiten voll gesperrt. Für die weiteren Bauabschnitte, insbesondere den Bau des Radwegs an der Kreisstraße, wird gesondert informiert.

