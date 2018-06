„Messerstecherei am Heimstettener See“ lautete die Alarmmeldung am Samstagabend. Polizeistreifen aus Ismaning und Riem rückten an.

Kirchheim - Erst war da der Alkohol, dann ein Gerangel - und plötzlich griff sich eine 35-Jährige Münchnerin ein Messer. So stellt sich der Vorfall am Samstagabend am Heimstettener See nach Recherchen der Polizei dar. Die Beamten stellten zwei Fälle von wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung fest, obwohl die Beteiligten, nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten, nicht anzeigen wollten, heißt es im Polizeipräsidium.

Passiert ist das alles am Samstag kurz nach 20 Uhr am Nordufer des Fidsche, wie der Heimstettener See im Volksmund heißt. Eine Gruppe Münchner, Osteuropäer sagt die Polizei, Russen präzisiert die Wasserwacht, hatte erst friedlich gefeiert. Wobei laut Wasserwacht reichlich Alkohol geflossen ist. Die Polizei bestätigt, dass beide Streitbeteiligten alkoholisiert waren.

Frau fuchtelt mit Messer herum

Was dazu führte, dass eine 35-Jährige mit einem 37-Jährigen in Streit geraten ist. Der Mann schubste die Frau weg. Sie stürzte und prallte mit dem Kopf gegen einen Mülleimer. Im Zorn griff sie sich ein Messer und fuchtelte damit herum. Beim Versuch, ihr das Messer abzunehmen, erlitt der Mann eine leichte Schnittwunde am Unterarm. Da griffen auch schon die Freunde ein und hielten die Streitenden fest. Und dann war da auch schon die Polizei.