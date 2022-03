Mitschülerin auf vier Pfoten: Hündin Taffey sorgt für entspannte Klassenatmosphäre

Von: Bert Brosch

Jeder ist an seinem Platz: Lehrerin Birgit Ulbrich und ihre Taffey. Ihre Erfahrungen mit dem Hund in der Klasse seien nur positiv und die Kinder durchweg begeistert. © Bert Brosch

Eine fünfte Klasse am Gymnasium Kirchheim hat eine besondere Mitschülerin: Hündin Taffey. Sie sorgt für eine entspannte Atmosphäre.

Kirchheim – „Hallo, jetzt ist das der Taffey aber eindeutig zu laut“, mahnt Birgit Ulbrich ihre Schüler. Schlagartig sind die 24 Fünftklässler des Gymnasiums Kirchheim leise. Aaron weiß, warum er und seine Mitschüler leise sein sollen: „Denn die Taffey hat doch viel bessere Ohren als wir.“ Und schließlich wollen alle, dass sich ihr Schulhund wohlfühlt bei ihnen.

Seit Anfang des Schuljahres hat das Gymnasium eine Mitarbeiterin mit vier Pfoten. „Taffey“ heißt der Mischling, ein Straßenhund aus Rumänien, den Lehrerin Birgit Ulbrich von einem Tierschutzverein geholt und in den Deutschunterricht mitgebracht hat. Die Hündin sei „total lieb zu allen Menschen, vor allem Kindern, und anderen Hunden“.

„Alle Eltern waren begeistert“

Zum Stundenbeginn berichten die Schüler, wie ihr Wochenende war. Konstantin erzählt, dass er bei einem Fußballturnier mit seinem Team den ersten Platz belegte. Timo war beim Schlittschuhfahren im Ostpark, „doch jetzt muss ich erst mal der Taffey etwas zum Trinken bringen“, sagt er und füllt rasch das Plastikschälchen. Beim Rückweg zum Stuhl krault er noch schnell den Hund hinter den Ohren, der sich das gerne gefallen lässt. Derweil erzählt Sophie, dass sie Zimtschnecken gebacken hat, „aber da war ein komisches Gewürz drin, das hat nicht so geschmeckt“. Sie darf für Taffey, die ihr mit großen Augen und aufgestellten Öhrchen zuhört, aus einer großen Porzellan-Dose ein Leckerli nehmen und mit der Hündin ein Kunststück vorführen: Taffey dreht sich im Kreis. Eymen zeigt, wie der Hund „Bitte“ sagt: Taffey macht Männchen. Zum Abschluss ruft Lehrerin Ulbrich laut „Peng!“ und ihre Hündin fällt wie vom Schuss getroffen um. Aber nun geht’s an das Hauptthema: Wie schreibe ich einen Bericht?

Weiß, was Taffey am liebsten mag: Aaron hat selbst einen Hund. © Bert Brosch

Es gab am Gymnasium schon einmal die Idee einen Schulhund auszubilden, doch die Lehrerin ist weggezogen. Da Ulbrich ihren neuen Hund nicht den ganzen Tag alleine zu Hause lassen wollte, erkundigte sie sich, ob es möglich wäre, ihn mit an die Schule zu nehmen und dort einzusetzen. „Bei einem Elternabend habe ich Taffey einfach mitgenommen und am Ende den Eltern mitgeteilt, dass dies meine neue Co-Pädagogin ist. Alle Eltern waren begeistert, nur ein Mädchen hat eine Hundehaar-Allergie, aber dafür haben wir eine gute Lösung gefunden.“

Psychologische und pädagogische Funktion

Auch Rektor Matthias Wermuth und die Lehrerkollegen freuten sich über Ulbrichs Idee. Seit Jahren ist bekannt, welche Wirkung ein Schulhund auf die Klassenatmosphäre hat: ein positiver Einfluss auf das Lernverhalten, das Verantwortungsbewusstsein und die Motivation er Schüler im Kontakt mit den Tieren sind zu spüren. Ebenso die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen, der Hund übernimmt quasi eine psychologische und pädagogische Funktion.

Bevor Birgit Ulbrich Taffey mitbringen durfte, musste die Hündin noch in einer Hundeschule je 40 Praxis- und Theoriestunden absolvieren und einen Wesenstest machen. Dann stand dem Schulstart nichts mehr im Weg. „Die Kinder waren vom ersten Tag an begeistert, viele andere Klassen fragen regelmäßig an, ob Taffey sie auch mal besuchen kann“, sagt Ulbrich. Der Hund spüre es sofort, wenn ein Kind traurig ist, eine schlechte Note geschrieben oder Prüfungsangst hat. „Sie sucht dann die Nähe des Kindes, lässt sich kraulen, und dem Kind geht es gleich besser.“

