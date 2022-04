Mittelschüler sammeln 2341 Euro für Ukraine-Hilfe

Von: Bert Brosch

Ein Zeichen der Solidarität: Nach vielen Versuchen klappte es mit der ukrainischen und deutschen Flagge. © Bert Brosch

Tombola, Flaschenpfand und kleiner Jahrmarkt: Die Kirchheimer Mittelschüler haben Geld gesammelt für die Ukraine-Hilfe.

Kirchheim – Auch die Kirchheimer Mittelschüler lässt das Schicksal der Ukrainer nicht kalt, zumal im Ort schon über 150 Kriegsflüchtlinge angekommen sind, zwei Drittel davon Kinder. Nun sammelten die Schüler an ihrem „Spendentag“ 2341 Euro, die der „Aktion Deutschland hilft“ überwiesen werden.

„Getränke für den Frieden“ verkauften diese Schülerinnen. © Bert Brosch

Schwierig war zunächst der Kampf der gesammelten Lehrerschaft gemeinsam mit dem Hausmeister, die 200 Mittelschüler in der Turnhalle zu einem deutsch-ukrainischen Solidaritätsfoto aufzustellen. Relativ einfach war noch die ukrainische Flagge, denn die hinteren Schüler aus den höheren Klassen hatten alle blaue Zettel zum Hochhalten, die vorderen gelbe. Als jedoch das Kommando kam „Jetzt die deutsche Flagge“, war dies ein fast unmöglicher Akt. Pfiffe wechselten sich mit lauten Kommandos ab, dazu ein immer anschwellender Geräuschpegel der Schüler. Mindestens einer im schwarzen oder roten Block hielt immer eine falsche Farbe nach oben. Nach einer halben Stunde und vielen vergeblichen Versuchen waren die Flaggen endlich auf einem der Lehrer-Handys gebannt und die Schüler strömten zum kleinen Jahrmarkt, der in der Schulaula aufgebaut war.

Die Lehrerinnen Ariane Tronser und Svenja Dreyer behandelten mit ihren Schülern das Thema „Krieg in der Ukraine“. Dabei, erzählt Tronser, kam schnell die Idee auf, „da müssen wir auch etwas tun.“ Also schlossen sich alle Lehrer und Klassensprecher kurz, jede Klasse sollte einen Beitrag leisten. Viele Schüler zogen los, um in ihren Heimatgemeinden Feldkirchen, Aschheim und Kirchheim die Geschäfte nach Tombola-Gewinnen abzuklappern. „Das Ergebnis war einfach unglaublich“, sagte Tronser. „Wir bekamen mehrere Hundert Preise gestiftet.“ Der Hauptpreis: ein Mountainbike von Radsport Lang im Wert von 500 Euro. Hinzukamen Bücher, Spielsachen, Nützliches für den Schulalltag wie Stifte, Spitzer oder Radiergummis, PC-Mäuse, Schlüsselanhänger, aber auch zahlreiche Gutscheine vom „Eis-Peter“ in der Räterstraße. „Wir sind den vielen Eltern und Firmen, die gespendet haben, sehr dankbar. Ohne sie wäre dieses tolle Ergebnis nicht möglich gewesen“, sagte Tronser.

Popcorn, belegte Bagels, Schoko-Früchte und vieles mehr konnten die Schüler am Aktionstag kaufen. Das Geld wird gespendet. © Bert Brosch

So konnten alle 1000 Lose für je einen Euro verkauft werden. Hinzu kamen 250 Euro vom Flaschenpfand, das die SMV in den vergangenen beiden Wochen gesammelt hatte. In den beiden Stunden des Aktionstags plünderten dann die Schüler von Mittelschule und Grundschule ihr Taschengeld und gaben es aus für Popcorn und belegte Bagels, Schokoladenfrüchte, Nagel-Maniküre, Geschicklichkeitsspiele oder alkoholfreie Cocktails. „Wir sind alle wirklich überwältigt von dem Ergebnis, es war eine Menge Arbeit, aber vielleicht können wir die furchtbare Not in der Ukraine ein bisschen lindern“, bilanzierte Lehrerin Ariane Tronser. BERT BROSCH