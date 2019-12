Mit Machete und Schusswaffe: Wirt zu Hause brutal ausgeraubt - Angestellte hörten seine Schreie

Mit Waffengewalt haben zwei maskierte Männer einen Kirchheimer Wirt gezwungen, seine Wohnung zu öffnen - dann raubten sie ihn aus. Angestellte hörten die Schreie des Opfers.

In Kirchheim bei München hat es einen brutalen Überfall auf den Wirt des Restaurants Olympia gegeben.

Der Mann begegnete dabei zwei schwer bewaffneten Einbrechern und wurde mit einer Machete verletzt.

Die Polizei fahndet unter Hochdruck nach den Tätern.

Update von 18.35 Uhr: Bei dem Opfer des Überfalls handelt es sich um den Wirt des Restaurants Olympia. Seine Schreie wurde von seinen Angestellten gehört, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls noch in der Gaststätte befanden. Ein Mitarbeiter des Lokals erklärte der tz, der Verletzte befinde sich noch immer in der Klinik und müsse wohl operiert werden.

Erstmeldung: Kirchheim bei München - Der brutale Überfall ereignete sich in der Nacht zum Montag. Im Flur vor seiner Wohnung traf der Kirchheimer gegen 1.40 Uhr auf zwei mit Sturmhauben maskierte Männer. Nicht das einzige Grauen in dieser Nacht: Der eine Maskierte trug eine Machete, sein Komplize eine Faustfeuerwaffe bei sich, teilt die Polizei mit.

Überfall mit Machete: Kirchheimer gefesselt und ausgeraubt

Die Einbrecher bedrohten den 44-Jährigen mit ihren Waffen forderten Geld und zwangen ihn, seine Wohnung aufzusperren. Gegen die Bedrohung mit der Machete wehrte sich der Kirchheimer, wobei er an den Händen verletzt wurde. In der Wohnung öffneten die Täter einen Tresor und nahmen mehrere Tausend Euro mit. Danach fesselten sie den 44-Jährigen mit Klebeband, sperrten ihn in einem Zimmer ein und flüchteten. Der Kirchheimer rief um Hilfe. Zeugen, die seine Rufe hörten, konnten ihn befreien und alarmierten den Polizeinotruf 110.

Kirchheim bei München: Überfall mit zwei Tätern - Opfer durch Machete verletzt

Der 44-Jährige erlitt laut Polizei bei dem Überfall Schnittverletzungen an den Händen. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern, an der über zehn Streifen beteiligt waren, verlief erfolglos.

Überfall in Kirchheim: Die Täter werden wie folgt beschrieben

Täter 1: Männlich, etwa 195 Zentimeter groß, kräftige Gestalt, sprach deutsch mit schwäbischem Akzent; Bekleidung: Bomberjacke/Pulli mit Kapuze und Cap, trug Fingerhandschuhe.

Täter 2: Männlich, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, schlanke Gestalt, sprach mit südeuropäischem Akzent; Bekleidung: dunkler Anorak, dunkelgraue Jeans, Turnschuhe

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben machen, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Einbrecher haben im „Grünen Gewölbe“ des Residenzschlosses in Dresden Juwelen von unschätzbarem Wert gestohlen. ZDF-Experte Fabian Kahl spricht über den Juwelen-Raub.