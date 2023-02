Neue Details bekannt: Bauernhof soll in Solarpark ziehen

Von: Bert Brosch

Erneuerbare Energie vom Acker: Zwischen Heimstettener See, Bahnlinie und Autobahn soll der Solarpark entstehen. Direkt an der Bajuwarenstraße (l.) nun auch der Bauernhof der Familie Glasl. © bb

Am Heimstettener See will ein Landwirt mit seiner Firma einen Solarpark bauen. Nun wurde bekannt, dass auch der Bauernhof der Familie auf das Gelände ziehen soll.

Kirchheim – Im Juli hat JU-Gemeinderat Franz Glasl die Pläne seiner Firma „Neoampere“ vorgestellt: erneuerbare Energie vom Acker. Östlich des Heimstettener Sees will er auf 20 Hektar einen Solarpark bauen. Neu in der Planung ist, dass auch der Bauernhof der Familie Glasl auf die Fläche an der Bajuwarenstraße ziehen soll.

Millionen-Investment

Glasl hat in Weihenstephan an der FH Landwirtschaft studiert und sich danach intensiv im Bereich erneuerbare Energien weitergebildet. „Wir brauchen rasch Lösungen, wie wir Energie erzeugen wollen“, sagt Glasl. Dazu hat er das Unternehmen „Neoampere“ gegründet, das erste Projekt ist der „Solarpark Heimstetten“: Begrenzt durch die Bajuwarenstraße im Norden, die Bahnlinie im Süden, die A 99 im Osten und den „Fidsche“ im Westen, hat der Gemeinderat die Änderung des Flächennutzungsplanes mit einer Größe von 248 850 Quadratmetern schon besprochen. Glasl plant für 15 Millionen Euro einen Solarpark mit einer Leistung von 23,5 Megawatt, was rund 44 Prozent des Kirchheimer Stromverbrauchs entspricht.

Neu ist im Vergleich zu seiner ersten Konzeption, dass er neben einem Verwaltungs- und Betriebsleiterwohngebäude auch den Bauernhof seiner Familie aus Heimstetten auf den Acker an der Bajuwarenstraße verlagern möchte. Zudem sollen öffentliche, ökologische Grünzonen, Wege, Parkplätze sowie ein Übergang zum Heimstettener See geschaffen werden, durch Integration eines Trimm-Dich-Pfades.

Jungunternehmer: Auf seinem Acker möchte Franz Glasl genug Strom für halb Kirchheim erzeugen. (Archivbild) © Dieter Michalek

„Mir wird das jetzt erst klar, dass da eine große landwirtschaftliche Hofstelle auf dem Gelände sein soll“, sagte Berit Vogel (Grüne) im Gemeinderat. „Mir fehlt da jegliche Information über die Art des Verkehrs mit schweren Maschinen über den Fußweg und die Radstraße. Warum haben wir das nicht vorab besprochen?“ Auch Fraktionskollege Rüdiger Zwarg kritisierte, dass der Bauernhof zur Änderung des Flächennutzungsplans erstmals auftauche. „Das ist doch ein sehr wichtiger Punkt, den wir vorher hätten besprechen müssen. Ich verstehe auch nicht, warum der Glasl-Bauernhof da hin soll, dessen Felder sind doch ganz woanders“, sagte Zwarg. Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) erklärte, dass die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplanes genau der Zeitpunkt sei, wo das Verfahren öffentlich gestartet werde. „Jetzt können wir sämtliche Fragen und Diskussionspunkte öffentlich einbringen, besprechen und erklären, auch das Thema Hofstelle.“

Fidsche-Erweiterung

Stephan Keck (SPD) bat darum, seinen lang gehegten Wunsch nach einer Osterweiterung des Fidsche nicht durch den Solarpark zu beenden. „Wir haben 10 000 Quadratmeter öffentliche Grünflächen samt Trimm-Dich-Pfad mit in der Planung, da können wir das besprechen“, sagte Böltl. Zwarg regte an, den gesamten Solarpark in die geplanten Windkraft-Gebiete im Norden der Gemeinde zu verlegen, „dann wäre hier Platz für eine See-Erweiterung“. So leicht geht das aber nicht. Die möglichen Windkraft-Flächen, erklärte Böltl, seien privilegiert, aber nur für Windräder. „Dieser Solarpark ist eine privatwirtschaftliche Entscheidung eines Unternehmens. Das hat nichts miteinander zu tun.“ Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Aufstellungsbeschlüsse für die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie den Bebauungsplan.

