Neue Unterkunft für Flüchtlinge - Bezugsfertig wohl nach Sommerferien

Von: Florian Prommer

Bis zu 210 Personen können in der neuen Unterkunft untergebracht werden (Symbolbild). © Stefan Puchner/dpa

In Kirchheim entsteht eine Containerunterkunft für Flüchtlinge. Es ist auch schon klar, wer dort einziehen soll.

Kirchheim - Eine weitere Containerunterkunft für Flüchtlinge entsteht im Landkreis München, und zwar am Wildapfelweg in Kirchheim. Bis zu 210 Personen können dort künftig untergebracht werden, teilt das Landratsamt mit. Vorrangig sollen dort die bereits bisher in einem Kirchheimer Hotel untergebrachten Familien aus der Ukraine eine Bleibe finden.

Die Unterkunft verfügt über 35 abgeschlossene Wohneinheiten für jeweils sechs Personen, verteilt auf Erdgeschoss, erstes und zweites Obergeschoss. Jede Wohneinheit besteht aus drei Schlafzimmern, einem Küchenbereich und einem Badezimmer. Die Zimmer sind jeweils mit zwei Betten, Spinden, einem kleinen Kühlschrank sowie Tisch und Stühlen ausgestattet. Den Geflüchteten stehen außerdem Waschküchen und Gemeinschaftsräume zur Verfügung. Betreut werden die Geflüchteten vor Ort von der Diakonie München. Die Unterkunft ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

„Wie bei vielen Bauprojekten derzeit haben Lieferschwierigkeiten die Fertigstellung der Anlage verzögert“, so das Landratsamt. So fehlten unter anderem Bauteile für die Strom- und Wasserversorgung. Doch nun könne die Anlage Stück für Stück errichtet werden. Voraussichtlich nach den Sommerferien könnte der erste Abschnitt bezugsfertig sein.

